vor 1 Stunde Bernhard Junginger, Berlin Exklusiv Berlin Sicherheitspaket: Es hapert nicht an Gesetzen, sondern am Personal

Der Bundestag verabschiedet ein Sicherheitspaket. Das klingt gut. Doch es hapert weniger an Gesetzen als am Personal, das Theorie in Praxis umsetzt. Das meint SÜDKURIER-Korrespondent Bernhard Junginger.