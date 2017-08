vor 1 Stunde AFP Paris Sicherheitskräfte am Pariser Eiffelturm verhindern Messerattacke auf Soldaten

Sicherheitskräfte am Pariser Eiffelturm haben einen Messerangriff auf einen Soldaten verhindert: Ein in der Nacht zum Sonntag an der Touristenattraktion festgenommener Mann habe einen Militärangehörigen angreifen wollen, verlautete von Seiten der Ermittler.