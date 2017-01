Internet Sehnsucht, Angst, Galgenhumor: So blickt das Netz auf die Amtseinführung von Donald Trump

Donald Trump wird als US-Präsident eingeschworen. Das Netz reagiert mit einer Mischung aus Angst, Unsicherheit, aber auch Trotz - und viel Galgenhumor.

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20. Januar 2017

Angst

#InaugurationDay ich hab sowas von Angst vor diesem Menschen pic.twitter.com/KOgdmcdOd0 — Werderline (@werderline) 20. Januar 2017

Noch nie zuvor haben so viele Geistliche bei einer #Amtseinführung gebetet. Ob das hilft? — Wolfgang Meyer (@wolfmeyerNH) 20. Januar 2017

Unglaube

I honestly cannot believe we are about to live in a world where mf Donald Trump is president. #InaugurationDay pic.twitter.com/wzVxGAUxiQ — Kassea (@kasseak) 20. Januar 2017

Trumps Amtseinführung gucken...

So this is actually happening...#Inauguration pic.twitter.com/2bcQX9VjIB — Bekki Klænzl (@Bekkii_k) 20. Januar 2017

Ich ziehe mir die Berichterstattung zur #Inauguration rein und schreie innerlich die ganze Zeit. Amerika, was hast du zugelassen? — DschungelSelma??? (@schwelessio) 20. Januar 2017

Galgenhumor

???????‍? #inaugurationday Ein von Kiki Losada (@kiki_inhd) gepostetes Foto am 20. Jan 2017 um 6:18 Uhr

Well here we go America... Get ready for a long 4 years.. #trumpisajoke #impeachtrump #fucktrump #politics #potus #inaugurationday #commonsense Ein von Cody Cranford (@let_the_good_times_roll_420) gepostetes Foto am 20. Jan 2017 um 6:17 Uhr

Bitte rückt etwas zusammen.

Wir machen nochmal schnell ein "Welt: Vorher"- Bild.#InaugurationDay — Fieselschweifchen (@imschlauenBuch) 20. Januar 2017

Das Donald Trump eine Kirche betreten kann ohne in Flammen aufzugehen #Inauguration — Jessi Quinn♦? (@daiiisylee) 20. Januar 2017

Der Tag, an dem #houseofcards von der Realität rechts überholt wird #Inauguration — Tobias Schlegl (@TobiSchlegl) 20. Januar 2017

Irgendwann werde ich meine Enkel auf den Schoss nehmen und vom #inaugurationday erzählen. Damals als man noch ohne Schutzanzug raus konnte. — Grashalm (@Graswurzel42) 20. Januar 2017

So it's happening. It's actually happening. #InaugurationDay Ein von Gary (@f0xyuk) gepostetes Foto am 20. Jan 2017 um 6:15 Uhr

Gonna miss you #barry #obama #inaugurationday #freshprinceofbelair #willsmith credit: @_theblessedone Ein von jim cordero (@jimboslice88) gepostetes Foto am 20. Jan 2017 um 6:15 Uhr

#InaugurationDay Ein von Chris MacDonald (@chrismack1992) gepostetes Foto am 20. Jan 2017 um 6:14 Uhr

Unterstützer

I feel bad for the protesters. What a confused bunch. Feel like they stand for something but their motives r based on lies. #InaugurationDay — Scott P (@scojopa) 20. Januar 2017

Alle super tollen freien Amerikaner die gegen Trump protestieren, protestieren auch gegen die Demokratie. #Amtseinführung #dummeamis — Sebastian Debiec (@sebxpolska) 20. Januar 2017

#InaugurationDay daddy has come home.. all of you naughty children are in trouble — ethosine (@ethosines) 20. Januar 2017

Hoffnung

I'm still asking you to believe - not in my ability to bring about change, but in yours. I believe in change because I believe in you. — President Obama (@POTUS) 20. Januar 2017

Der Tag ist gekommen. Heute wird Donald Trump der 45. US-Präsident.Natürlich beherrscht dieses Thema auch die sozialen Medien. Unter dem Hashtag #Inauguration, Amtseinführung, sammeln sich aus aller Welt Tweets, Kommentare und Bilder.Das Stimmungsbild in den sozialen Netzwerken ist dabei eher negativ. Es überwiegen Angst und Skepsis vor dem neuen Präsidenten, der bisher oft genug mit kontroversen Äußerungen aufgefallen ist. Ein Überblick.Bedenkt man, wie Trump bei seiner Kandidatur 2015 belächelt wurde, ist der Unglaube mancher Nutzer verständlich.Mark Hamill, berühmt für seine Rolle als Luke Skywalker in „Star Wars“ setzte ein ganz eigenes Zeichen. So änderte der Schauspieler sein Profilbild und auch sein Titelbild auf seiner Facebookseite durch ein komplett schwarzes Bild.Er liefert auch einen Ratschlag, wie man der Amtseinführung entgehen kann.Allerdings findet man auch jede Menge Kommentare, die versuchen die Amtseinführung von Trump mit Humor zu nehmen. Wenn dieser auch teils sehr schwarz ausfällt.Aber es gibt nicht nur kritische Stimmen. Immerhin haben über 60 Millionen Amerikaner für Donald Trump gestimmt. Auch die Unterstützer des 70-Jährigen melden sich auf den sozialen Netzwerken zu Wort. Bei ihnen überwiegt Vorfreude, aber auch Unverständnis gegen die Demonstranten vor Ort.Letztlich ist nicht klar, was für ein Präsident Donald Trump werden wird. Seine Äußerungen und seine impulsive Art beunruhigen jedoch, vor allem viele Amerikaner. Vielleicht veranlasste auch das Trumps Vorgänger Barack Obama zu einem letzten Tweet als POTUS, President of the United States, der vor allem eines geben soll: Hoffnung.„Ich bitte euch noch immer zu glauben. Nicht an meine Fähigkeit, einen Wandel zu bringen, sondern an eure. Ich glaube an einen Wandel, weil ich an euch glaube!“