Sebastian Kurz ist gerade mal 30 Jahre alt und Österreichs Außenminister. Bald schon könnte er Bundeskanzler sein.

Wien – „Junge Chefs – mit 30 schon ganz oben“, titelte das österreichische Wirtschaftsmagazins Trend kürzlich. Keine Frage, wer die Blattmacher dazu inspiriert hat. Falls Österreich im kommenden Herbst einen Bundeskanzler bekommt, der dann gerade einmal 31 Jahre alt sein wird, lohnt sich die Frage: Wie erwachsen sind 30-Jährige heute eigentlich? Österreichs Außenminister Sebastian Kurz ist nur noch zwei Monate lang 30 und seit Jahren dabei, die Österreichische Volkspartei umzukrempeln. Am Samstag wird er in Linz zu ihrem Vorsitzenden gewählt.

Als Mittelding zwischen Messias und Popstar hat der jüngste Außenminister der Welt es geschafft, den ÖVP-Vorsitzenden Reinhold Mitterlehner zu beerben und konservativer Spitzenkandidat zu werden. Nach der Nominierung schossen seine Beliebtheitswerte noch weiter in die Höhe, aktuelle Umfragen sehen ihn bei der Neuwahl am 15. Oktober an erster Stelle. Er müsste dann aber einen Koalitionspartner finden.

Wer ist Sebastian Kurz, woher kommt er? Rein geographisch ist die Antwort nicht schwer. In Wien-Meidling leben seine Eltern in einem Mehrfamilienhaus. Dort ist Kurz aufgewachsen, bezog im selben Haus eine kleine Wohnung, in der er bis vor einem Monat lebte. Jetzt ist er "eine Gasse weiter gezogen", erzählt er in einer Veranstaltung, "in eine Terrassenwohnung" wissen Medien. Die früheren 65 Quadratmeter bei einem Gehalt von 18 000 Euro verwunderten manche Beobachter. Seine Mutter ist Gymnasiallehrerin, sein Vater war Ingenieur in einem internationalen Unternehmen. Freundin Susanne arbeitet im Finanzministerium.

Gute Bekannte erzählen, seine Mutter sei nicht begeistert von seiner Karriere gewesen. „Meine Eltern sind richtig cool und unaufgeregt. Sie unterstützen mich sehr“, lobt Kurz selbst. Vieles von dem, was ihm heute Türen öffnet, dürfte das Einzelkind den Eltern verdanken. „Er grüßt immer“, erzählt eine Nachbarin. Auf der Website seiner früheren Schule in Meidling wird begeistert berichtet, dass er eine Schulklasse, die ihn zufällig bei einem Ausflug vor dem Außenministerium traf, sofort einlud und herumführte. Der Lehrer, der mit der Klasse unterwegs war, ist Edwin Fichtinger, er hat Kurz in Geografie und Wirtschaftskunde unterrichtet.

Die Matura bestand Sebastian Kurz mit Auszeichnung. Danach jobbte er bei einer Versicherung, bei der österreichischen Botschaft in Washington und begann ein Jurastudium, das er kurz vor dem Abschluss für die Politik abbrach. Er wurde Chef der Wiener Jungen Volkspartei, machte einen Party-Wahlkampf mit dem „Geilomobil“, einem schwarzen Hummer SUV, stieg 2009 zum Bundesvorsitzenden auf. 2011 wurde er Integrationsstaatssekretär. Anfangs engagierte sich der skeptisch beobachtete junge Politiker sehr. Schon in seiner Schulklasse hatte er ja Erfahrungen mit Migranten gemacht. Doch als Kurz 2013 Außenminister wurde, trat die Integration in den Hintergrund, Flüchtlingen gegenüber vertritt er jetzt eine harte Linie.