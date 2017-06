London Scotland Yard: Dritter London-Attentäter war Italo-Marokkaner

Nach dem Terroranschlag in London hat die Polizei auch den dritten Täter identifiziert: Der 22-jährige Joussef Zaghba, ein Italiener marokkanischer Herkunft, habe zuletzt in Ost-London gelebt, teilte Scotland Yard am Dienstag mit.

Bisher drei ausländische Opfer des Anschlags identifiziert

Die italienischen Zeitungen „Corriere della Sera“ und „Repubblica“ berichteten ebenfalls zuvor, der dritte Mann sei der 22-jährige Youssef Zaghba. Er habe die italienische und marokkanische Staatsbürgerschaft gehabt und sei den Geheimdiensten des Landes bekannt gewesen. Zaghba wurde demnach im vergangenen Jahr am Flughafen von Bologna festgenommen.Die italienischen Behörden verdächtigten ihn, sich der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien anschließen zu wollen. Er wurde wieder freigelassen, weil es nicht genügend Hinweise auf Verbindungen zur IS-Miliz gab. Die britische Polizei hatte zuvor die beiden anderen Täter identifiziert: Den 27-jährigen Khuram Shazad Butt, ein Brite mit pakistanischen Wurzeln, sowie den 30-jährigen Rachid Redouane, der nach eigenen Angaben „Marokkaner oder Libyer“ gewesen sei.Redouane und Butt lebten laut der Polizei im multi-ethnischen Londoner Stadtteil Barking, wo die Polizei mehrere Razzien vornahm. Die Attentäter waren am Samstagabend auf der London Bridge mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast. Anschließend stachen sie in einem angrenzenden Ausgehviertel wahllos auf Menschen ein. Sie töteten sieben Menschen und verletzten 48 weitere, bevor sie von der Polizei erschossen wurden.Nach dem Terrorangriff in London sind nun drei ausländische Todesopfer identifiziert. Die britische Polizei veröffentlichte am Dienstag die Mitteilung der Familie einer jungen Australierin. „Als sie in Richtung der Gefahr rannte, um Menschen auf der Brücke zu helfen, hat Kirsty leider ihr Leben verloren“, hieß es darin.Zuvor war bereits bekannt geworden, dass eine 30-jährige Kanadierin sowie ein Franzose bei der Attacke am Samstagabend getötet worden waren. Eine Britin identifizierte zudem ihren Bruder als eines der Todesopfer; dafür gab es zunächst aber keine offizielle Bestätigung.Insgesamt töteten die drei Angreifer auf der London Bridge und am nahen Borough Market mindestens sieben Menschen und verletzten Dutzende. Mehrere Menschen, darunter ein Spanier, werden noch vermisst. Die Terroristen wurden von Polizisten erschossen.