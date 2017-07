München Schwierige Rückkehr zur Normalität: ein Jahr nach dem Münchner Amoklauf

Der Amoklauf in München hat vor einem Jahr die ganze Stadt in einen Ausnahmezustand versetzt. Was an diesem Abend alles passierte und wie Stadt wieder zur Normalität zurückfindet.

+++ACHTUNG+++ Meiden Sie die Umgebung um das #OEZ - Bleiben Sie in Ihren Wohnungen. Verlassen Sie die Straße!+++ — Polizei München (@PolizeiMuenchen) July 22, 2016



Wir wissen derzeit nicht wo sich die Täter befinden.Passt auf Euch auf und meidet nach wie vor die Öffentlichkeit #oez #münchen #schießerei — Polizei München (@PolizeiMuenchen) July 22, 2016

Vorsichtige Entwarnung #München:

Wir haben im Rahmen der Fahndung eine Person gefunden, die sich selbst getötet hat.#Schießerei #oez — Polizei München (@PolizeiMuenchen) July 22, 2016

Lebensbaum soll der Opfer gedenken

Streit um das Motiv des Amokläufers

Der Amoklauf trifft München an einem Freitag kurz vor 18 Uhr. Umgeht der Alarm vom Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) im Norden der Stadt bei der Polizei ein. Die ersten Schüsse fallen bei einem Schnellrestaurant. Von diesem Zeitpunkt an sind überall in München Polizeisirenen zu hören.Die Polizei bestätigt: Im OEZ hat es eine Schießerei gegeben. Ob Menschen verletzt oder getötet wurden, ist zunächst unklar. «Es ist wohl etwas Größeres», sagt eine Sprecherin. Zwei Minuten später twittert die Polizei: «Im Moment haben wir einen großen Polizeieinsatz am OEZ. Bitte meiden Sie den Bereich um das Einkaufszentrum.» Personen rund um das OEZ senden über den Internetdienst Periscope Live-Videos vom Polizeieinsatz. Umwird klar, dass es Verletzte und möglicherweise auch Tote gegeben hat. Kurz Zeit später geht eine Warnung der Polizei an die Bevölkerung über Twitter raus:Die Polizei weitet die Warnung über Twitter aus - vom OEZ auf alle öffentlichen Plätze. Zunächst weiß die Polizei nicht, ob sie es mit einem Täter oder mehreren zu tun hat. GegenEin Internetvideo taucht auf. Es zeigt einen Menschen, der aus einem Fast-Food-Restaurant offensichtlich in München kommt und mit einer Handfeuerwaffe wahllos auf Menschen schießt. Aufgrund dieses Videos geht der Vater des 18-Jährigen zur Polizei und benennt seinen Sohn als den Amokläufer.Nun gibt es auch in der Innenstadt einen Großeinsatz der Polizei.Es herrscht Panik zwischen Fußgängerzone und Karlsplatz (Stachus). Schwer bewaffnete Polizisten sind vor Ort. Umappelliert die Polizei an Internetnutzer: «Bitte keine Fotos/Filme von polizeilichen Maßnahmen online stellen. Unterstützt nicht die Täter!» Gerüchte machen sich breit über angebliche weitere Schießereien. Die Polizei reagiert auf Twitter: «Gerüchte um eine #Schießerei in der City bekannt. Die Lage ist noch unklar! Bitte meidet öffentliche Plätze sowie U/SBahn» - Dann stellt die Polizei klar, dass es am Stachus einen Fehlalarm gegeben hat.Der U-Bahn-Verkehr in der Innenstadt ist umkomplett eingestellt. Die Polizei hat Mühe der Lage Herr zu werden. Umtwitter die Polizei in München:In den Minuten danach informiert die Polizei auch auf Englisch. Abfahren keine Trambahnen, U-Bahnen und Busse mehr. Der komplette Nahverkehr ist auf Anweisung der Polizei eingestellt worden. Zehn Minuten später wird der Hauptbahnhof evakuiert - wegen eines Polizeieinsatzes, teilt die Deutsche Bahn mit. Auch der Zugverkehr ist jetzt eingestellt.Die Münchner Polizei geht davon aus, dass es am Olympia-Einkaufszentrum drei Attentäter gegeben hat. Zur Zahl der Opfer gibt es weiter keine Erkenntnisse.Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer und Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) setzen umein Krisentreffen in der Staatskanzlei in München an. Kurz darauf ruft die Stadt München den «Sonderfall» wegen einer «Amoklage» aus. Die Bürger werden über das Smartphone-Warnsystem Katwarn aufgefordert, ihre Wohnungen nicht zu verlassen.Es ist kurz vor halb neun am Abend: Ärzte und Schwestern sind zu Münchner Krankenhäusern gerufen worden - zur Vorsorge. «Es wurde der Alarm Massenanfall Verletzte ausgelöst», sagt der Sprecher des Universitäts-Klinikums Großhadern.Der Täter richtet sich selbst. Zuvor hatte eine Streife der Polizei nördlich des Olympia-Einkaufszentrums Kontakt zu dem 18-Jährigen.Sicherheitskreise schließen einen Terroranschlag nicht aus.Die Polizei spricht von einer «akuten Terrorlage» in München. Zeugen berichten, es serien drei Täter mit «Langwaffen» auf der Flucht - davon geht die Polizei zunächst aus. Im Nachhinein stellt sich aber heraus, dass als Täter nur der 18-Jährige in Frage kommt.Um zwanzig nach neun am Abend wird die erste Opferzahl bekannt: Mindestens fünf Menschen sind getötet worden, wie ein Polizeisprecher bekanntgibt. Kurz darauf twitter die Polizei: unbekannte Zahl von Verletzten und sechs Tote.Die Polizei hat Spezialeinheiten aus mehreren anderen Bundesländern angefordert, darunter die GSG9 der Bundespolizei. UmDie Polizei meldet: «Die Zahl der Toten steigt auf 8.» Auch nach Mitternacht halten auch Fehlalarme die Polizei weiter in Atem.Ab kurz vor halb eins am Samstagmorgen nehmen die öffentlichen Verkehrsmittel ihren Betreib wieder auf. Umtwittert die Polizei:Nach dem Attentat in München ist die Zahl der Toten auf neun gestiegen, zudem starb der Täter. Am Freitagabend und in der Nacht gab es nach Angaben der Polizei 2300 Einsatzkräfte in München.Nun ein Jahr nach dem Anschlag gedenken die Münchner der Opfer dieser furchtbaren Tat. Gleich neben der provisorischen Erinnerungsstelle, die kurz nach dem Amoklauf vor Ort eingerichtet wurde, wird zum Jahrestag ein offizieller Gedenkort eröffnet. Ein Lebensbaum, umfasst von einem zwei Meter hohen Ring aus poliertem Edelstahl, der in der Erde versinkt und wie ein Schmuckstück neun Steine trägt. Innen sollen sie die Namen und Bilder der neun Todesopfer tragen.Nebendran im OEZ bleiben die Läden bis zum Ende der Feier dicht - «aus Respekt den Betroffenen gegenüber», sagt Center-Manager Christoph von Oelhafen. Ein Schreiben des Managements hat die Geschäftsleute auf den Ansturm der Presse vorbereitet. Keine Interviews, heißt es in den Läden.«Für uns ist soweit Normalität eingekehrt», sagt ein Mann hinter einer Ladentheke nur. «Wir sind froh, dass wir alle unsere Arbeitsplätze haben.» Nach dem Amoklauf hatten die Geschäfte über erhebliche Einbußen geklagt. Mancher Kunde hat unwillkürlich die Tat vor Augen, wenn er das OEZ betritt. An einer Stelle ist versteckt noch ein Einschuss zu sehen.Das Vorbild für den 17-jährigen Amokläufer David S. war laut den Ermittlern unter anderem der rechtsextreme norwegische Massenmörder Anders Breivik. Bei einem Klinikaufenthalt zeichnete er Hakenkreuze, zeigte einmal den Hitlergruß und steigert sich in Hasstiraden. «Ich bin Deutscher», rief er nach den tödlichen Schüssen auf seine vorwiegend jugendlichen Opfer, fast alle mit Migrationshintergrund.Dennoch bleiben die Ermittler bei dem Schluss, dass sein Motiv persönliche Kränkung war. Die Landtagsgrünen haben sich vorerst nicht durchgesetzt mit ihrem Vorstoß, seinen Radikalisierungsprozess genau aufzuarbeiten.Die Tat eines psychisch Kranken, der eine rechte Gesinnung hatte - oder eine auch rechtsextrem motivierte Tat: In der Politik gingen die Meinungen auseinander, teils sogar innerhalb der Parteien. David S. sei ein geistig verwirrter Einzeltäter gewesen, seine Opfer habe er «rein zufällig» ausgewählt, meinte Peter Paul Gantzer (SPD) im April im Innenausschuss des Landtags.Sein Fraktionskollege Peter Ritter sagte hingegen: «Wenn eine rechtsextreme Gesinnung bei dem Täter festzumachen ist, muss das ja irgendwie mit reinspielen.» Die Eltern des Täters - was mag in ihnen vorgehen? Die Eltern von David S. bekamen nach der Tat ihres Sohnes massive Drohungen. Sie leben nun im Ausland unter anderem Namen.Beendet ist die rechtliche Aufarbeitung des Amoklaufs damit noch nicht. Einem 32-Jährigen wird vorgeworfen, dem Amokläufer David S. die Waffe samt Munition für dessen Tat geliefert zu haben. Der Anwalt mehrerer Angehöriger der Opfer hatte dem mutmaßlichen Verkäufer der Tatwaffe laut Bayerischem Rundfunk zudem eine mögliche Mitwisserschaft vorgeworfen. Auch wenn der zuständigen Staatsanwaltschaft dafür bislang keine Anhaltspunkte vorliegen, wie eine Sprecherin mitteilte - am 28. August wird der Prozess gegen den Mann beginnen.