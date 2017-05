vor 20 Minuten AFP Berlin Schweizer Botschafterin im Auswärtigen Amt um Aufklärung zu Spionagefall gebeten

Im Zusammenhang mit dem unter Spionageverdacht festgenommenen Schweizer ist die Botschafterin des Landes am Dienstag kurzfristig zu einem Gespräch ins Auswärtige Amt gebeten worden.