Berlin Schulz mit 100 Prozent zum SPD-Chef gewählt

Ende einer Ära: Nach fast acht Jahren übergibt Sigmar Gabriel die SPD-Führung an Martin Schulz. Der Neue soll die Partei bei der Wahl in ungeahnte Höhen ziehen. Von möglichen Flügelkämpfen will die Führung nichts mehr wissen.

Martin Schulz ist neuer SPD-Vorsitzender. Der 61-jährige wurde am Sonntag bei einem Sonderparteitag in Berlin mit 100 Prozent der gültigen Stimmen zum Nachfolger von Sigmar Gabriel gewählt. Schulz erhielt damit das beste Wahlergebnis eines SPD-Chefs der Nachkriegszeit.Vor seiner Wahl an die Spitze der Sozialdemokraten hat sich Martin Schulz zuversichtlich mit Blick auf die Bundestagswahl im September gezeigt. „Die SPD ist wieder da, wir sind wieder da. Das ist eine gute Nachricht für die Menschen im Lande“, sagte Schulz am Sonntag in seiner Rede auf dem SPD-Parteitag in Berlin.

Der frühere EU-Parlamentspräsident sagte, er bewerbe sich um den Vorsitz „der ältesten Partei in diesem Lande“, die Diktaturen und Kriege überlebt habe. Der Kampf für Freiheit und Demokratie in Deutschland werde seit mehr als 150 Jahren symbolisiert durch die drei Buchstaben SPD.

Schulz würdigt Gabriel

Seit der Nominierung von Schulz durch den SPD-Vorstand Ende Januar haben sich die Umfragewerte der Partei deutlich verbessert. Die Sozialdemokraten liegen inzwischen wieder auf Augenhöhe mit der Union oberhalb von 30 Prozent. Den mehr als 13.000 Neumitgliedern, die der Partei in den vergangenen Wochen beigetreten sind, sagte Schulz: „Euer Enthusiasmus steckt uns alle an.“



Schulz würdigte auch den scheidenden SPD-Chef Sigmar Gabriel, der seinen Verzicht auf Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur erklärt hatte. Den eigenen Ehrgeiz zurückzustellen sei „eine große politische, vor allen Dingen eine große menschliche Leistung, die zeigt, was für ein besonderer Charakter du bist“, sagte er an Gabriel gerichtet. „Dich weiter an meiner Seite zu wissen, macht mich, macht uns, macht die SPD stark. Ich danke Dir von Herzen!“

Weiterhin bat er um Verständnis, dass er konkretere Inhalte des Wahlprogramms erst im Sommer präsentieren will. „Aber eines kann ich jetzt schon vorwegnehmen: Bei unserem Programm wird es um Gerechtigkeit, um Respekt und um Würde gehen“, sagte Schulz am Sonntag beim Sonderparteitag in Berlin. Vorgestellt werde das in zweijähriger Arbeit entstandene Regierungsprogramm dann Ende Juni bei einem weiteren Parteitag in Dortmund.

Er selbst sei seit Ende Januar im ganzen Land in Betrieben, Bildungseinrichtungen und bei den Menschen unterwegs: „Um zuzuhören und zu lernen und daraus die notwendigen Schlüsse zu ziehen, was unsere Schwerpunkte für die nächsten Jahre sein müssen“. Die SPD werde für sich werben und nicht gegen andere kämpfen. Das sei eine Lehre aus dem US-Wahlkampf von Donald Trump: „Die Verächtlichmachung, das Arbeiten mit gefälschten Nachrichten, die pauschale Verurteilung ganzer Gruppen von Menschen darf in Deutschland keinen Platz haben.“

Einen grundsätzlich fairen Umgang der Parteien im Wahlkampf hatte Schulz am Rande der Bundespräsidentenwahl mit CDU-Chefin Angela Merkel und dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer verabredet. „Mit mir wird es keine Herabwürdigung des politischen Wettbewerbers geben“, sagte Schulz. „Wenn andere einen anderen Weg wählen, dann bin ich sicher, wird es am Ende die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler sein, darüber ein Urteil zu fällen.“ Zuletzt hatte CDU-Vize Julia Klöckner Schulz vorgeworfen, ein Populist zu sein.

Jubel und Applaus zum Abschied

Ihren scheidenden Vorsitzenden Sigmar Gabriel hat die SPD begeistert gefeiert. Er habe die Partei von 2009 an „wieder aufgerichtet“ und ihr den Weg gezeigt, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft am Sonntag zum Auftakt des Sonderparteitags. Die Sozialdemokraten hätten mit Gabriel an der Spitze viele Landtagswahlen gewinnen und im Bund viel durchsetzen können.

Gabriel hatte nach siebeneinhalb Jahren an der SPD-Spitze den Weg für Martin Schulz freigemacht. Seitdem hat die Partei in Umfragen stark zugelegt. Diese Entscheidung zeige, wie sehr Land und Partei Gabriel am Herzen lägen, sagte Kraft. „Du kannst stolz auf dich sein.“ Der Vizekanzler und Außenminister nahm den Jubel und langen Applaus seiner Partei sichtlich gerührt entgegen. Er hatte als Parteichef viele Kritiker in der SPD.

Sigmar Gabriel stand siebeneinhalb Jahre an der Spitze der ältesten deutschen Partei. Ende Januar verzichtete der heutige Außenminister auf Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz zugunsten des populären früheren EU-Parlamentspräsidenten Schulz. Seitdem hat die SPD in den Umfragen stark zugelegt und liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Union.



Sigmar Gabriel hat sich in seiner Abschiedsrede als SPD-Chef klar gegen eine Fortsetzung der großen Koalition nach der Bundestagswahl im September ausgesprochen. 2013 habe er die Partei in ein Bündnis mit der Union geführt, „weil die SPD nicht zum Zuschauen und übrigens auch nicht zum Wohlfühlen in der Politik ist“, sagte Gabriel am Sonntag vor mehr als 600 Parteitagsdelegierten in Berlin.

„Jetzt wollen die Menschen einen neuen Aufbruch und was sie nicht wollen, ist die Fortsetzung der großen Koalition.“

Nur mit einem Wechsel zu Martin Schulz an der Parteispitze sei dieser Aufbruch glaubwürdig zu vollziehen. „Ich glaube, dass ich mit dieser Entscheidung und diesem Vorschlag der SPD am besten diene“, sagte Gabriel. „Alle Vorsitzenden der SPD haben zuallererst für die Partei und nicht zuallererst für sich gearbeitet.“