Die Bundestagswahl geht in die heiße Phase. Am Sonntag, den 3. September stehen sich Amtsinhaberin Angela Merkel und Herausforderer Martin Schulz im TV-Duell zur Bundestagswahl gegenüber. Merkel bestimmt die Spielregeln, Schulz eröffnet den Wettstreit. Die voraussichtlichen Themen im kommenden Schlagabtausch mit Video-Rückblick auf vergangene Duelle gibt es hier.

Das TV-Duell zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Herausforderer Martin Schulz steht an. Die Amtsinhaberin hat bereits einen Sieg vor dem Nahkampf errungen: Sie hat die Spielregeln bestimmt.

Den Aufschlag hat der Herausforderer - das hat der Losentscheid ergeben. Martin Schulz, Kanzlerkandidat der SPD, darf mit der ersten Antwort auf die erste Frage das TV-Duell an diesem Sonntag (20.15 Uhr) eröffnen. Das letzte Wort, das Schluss-Statement, hat dann Kanzlerin Angela Merkel (CDU), wie es das Reglement vorschreibt. Dabei hatte sie schon ein gewichtiges Wörtchen mitzureden, bevor das Duell und seine Details überhaupt festgezurrt wurden.

Denn nach drei Verhandlungsrunden mit dem Kanzleramt, so machten die Chefredakteure der ausstrahlenden Sender - das Erste, ZDF, RTL und Sat.1 - am Freitag im Studio Berlin-Adlershof deutlich, sei klar gewesen, dass sich die TV-Anbieter mit dem Wunsch nach zwei Duellen (einmal von ARD und ZDF und einmal von RTL und Sat.1 übertragen) nicht durchsetzen konnten. Die Sender mussten sich beugen. „Ein Duell ist besser als kein Duell“, sagte ZDF-Chefredakteur Peter Frey.

„Dass wir Journalisten es uns anders gewünscht hätten, ist nicht neu“, sagte ZDF-Moderatorin Maybrit Illner, die ein Fragesteller-Paar mit RTL-Anchorman Peter Kloeppel bildet. „Aber das Augenmerk liegt ja nicht auf uns, sondern auf den Kombattanten.“ Kloeppel ergänzte: „Zwei plus zwei ist schöner als vier plus zwei. Aber wir leben mit dem, was wir haben, und machen das Beste draus.“ ARD-Talkerin Sandra Maischberger, die mit Claus Strunz (Sat.1) ein Duo bildet, griff schließlich in die Vergangenheit, um einen positiven Vergleich zu ziehen: „Helmut Kohl hat sich zum Beispiel nie einem Duell gestellt. Und Martin Schulz hat jetzt auch nicht gesagt: Unter diesen Bedingungen mache ich das nicht.“ So sei es vernünftig, einen Schlussstrich unter die Diskussionen im Vorfeld zu ziehen. „Das war viel Rauch und wenig Feuer.“

Im Vorfeld hatten viele die starre Form des Duells kritisiert. „Das TV-Duell ist die Symptomveranstaltung eines politisch entleerten und inhaltlich entkernten Wahlkampfes“, sagte der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen der Deutschen Presse-Agentur. „Was uns in diesem Jahr geboten wird, ist kein Konzept, sondern ein Korsett“, kritisierte der Medienexperte Bernd Gäbler. Alles werde „in eine gepanzerte Form gepresst, was eigentlich nur dann funktionieren kann, wenn die Form dem Inhalt folgen würde“.

Trotzdem wollen die Veranstalter ihre 90 Minuten Zeit sinnvoll nutzen. ARD-Chefredakteur Rainald Becker und Sat.1-Nachrichtenchef Hans-Peter Hagemes betonten, dass beide Politiker mehr Gelegenheit zu „direkter Interaktion“ bekommen sollten. Ihre Pulte würden sich mehr gegenüber stehen als beim letzten Mal. Vier Themenblöcke werden diskutiert: die Migration, die Außenpolitik, die soziale Gerechtigkeit und die Innere Sicherheit - die Reihenfolge, die Länge seien offen. Mehr als dies wisse das Kanzleramt auch nicht, hieß es.

Ein Überblick zu den voraussichtlich wichtigsten Themen und Positionen: Soziale Gerechtigkeit Hier dürfte der Herausforderer hoffen, am meisten punkten zu können. Merkel weiß: Bei Sozialthemen kann sie gegen den Sozialdemokraten traditionell kaum gewinnen. Es gilt für sie, sich wenigstens keine Blöße zu geben. Schulz wirft Merkel vor, sie interessiere sich nicht für die Sorgen der „kleinen Leute“.

Bildung Schulz will die Schulpolitik umkrempeln – und mit Milliardenschecks die zuständigen Länder für eine „nationale Bildungsallianz“ gewinnen. Die strikte Trennung der Kompetenzen von Ländern und Bund bei der Bildung war 2006 von Union und SPD in die Verfassung geschrieben worden. 2014 und 2017 wurde das Verbot von der großen Koalition gelockert, damit der Bund mehr Geld für Hochschulen und zur Sanierung maroder Schulgebäude an die Länder geben kann.

Arbeitsmarkt Im Themenfeld „Gerechtigkeit“ dürfte es neben der klassischen Sozialpolitik auch um den Arbeitsmarkt gehen. Beim aktuellen Thema Air-Berlin-Rettung, wo es um Tausende Arbeitsplätze geht, gibt es zwischen Union und SPD kaum Reibungspunkte. Merkel könnte versuchen, Schulz' punktuelles Abrücken von Schröders Reformagenda-2010 aufzuspießen, um so auch vor Rot-Rot-Grün zu warnen.

Rente Schulz hält Merkel Versagen in der Rentenpolitik vor. Dies werde dazu führen, dass die Renten sinken und die Beiträge steigen. Das sei „Altersarmut auf Programm“, warnt er. Die Union entgegnet, mit der Rentenreform der großen Koalition von 2007 seien Rentenniveaus und -beiträge bis 2030 geklärt.

Abgehobenheit Schulz hat den Ton gegenüber der Kanzlerin am Wochenende verschärft, sie persönlich attackiert und ihr Abgehobenheit vorgehalten. Indem sie mit Flugzeugen und Hubschraubern der Flugbereitschaft der Regierung günstig unterwegs sei, mache sie Wahlkampf auf Kosten der Steuerzahler. Merkel konterte, die Bezahlung der Flüge sei rechtlich geregelt. Sie sei schließlich immer im Dienst.

Abgasaffäre, Maut Beim Streit über die Zukunft des Dieselmotors gibt es eigentlich nicht viele Knackpunkte zwischen Schulz und Merkel. Beide betonen, der Diesel werde noch lange gebraucht. Schulz hat aber angekündigt, er werde die umstrittene und von seiner Partei mitgetragene Pkw-Maut rückgängig machen, wenn er Kanzler werde. Merkel bekennt sich dagegen zu dem von ihr ursprünglich auch abgelehnten, aber von der CSU durchgesetzten Maut-Projekt.

Außenpolitik/Türkei Dass Schulz Merkel einen zu laschen Umgang mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vorwerfen wird, gilt als ausgemacht. Er fordert im Konflikt um die in der Türkei inhaftierten Deutschen ein Ultimatum. Wenn Erdogan die Gefangenen nicht unverzüglich freilasse, müsse die EU die Verhandlungen über eine Ausweitung der Zollunion abbrechen. Merkel hält von Ultimaten grundsätzlich nichts, weil sie Verhandlungen nur schwerer machen. Sie hat Schulz aber inhaltlich schon den Wind aus den Segeln genommen, als sie ankündigte, Berlin werde die Verhandlungen über eine Ausweitung der Zollunion blockieren.

Flüchtlinge und Migranten Schulz könnte Merkel vorhalten, dass sie von ihrer Willkommenspolitik im Jahr 2015 abgerückt sei und nun auf Abschottung setze. Schwierig dürfte für ihn dabei aber sein, dass die SPD in der großen Koalition alle Verschärfungen in der Asyl- und Migrationspolitik als kleiner Regierungspartner mitgetragen hat. Gut möglich, dass der SPD-Chef den Finger in die Unions-Wunde Flüchtlings-Obergrenze legt. Der Streit zwischen Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer über eine Obergrenze für Flüchtlinge ist nur bis zu möglichen Koalitionsverhandlungen auf Eis gelegt.

Innere Sicherheit, Terrorismus, Kriminalität Hier ist es umgekehrt wie beim Thema soziale Gerechtigkeit. Der Union wird traditionell die größere Kompetenz zugeschrieben. Außerdem haben die Sozialdemokraten nach den islamistischen Anschlägen in Deutschland die Verschärfung der Gesetzgebung im Sicherheitsbereich mitgetragen.

Verteidigung/Aufrüstung Eines der jüngsten Lieblingsthemen von Schulz und Außenminister Sigmar Gabriel. Gabriel hat Merkel vorgeworfen, sich US-Präsident Donald Trump zu unterwerfen, weil sie das Zwei-Prozent-Ziel für den Verteidigungsetat ins Wahlprogramm hat schreiben lassen. Laut SPD würde das jährlich 30 Milliarden Euro mehr für Rüstung bedeuten. Die Nato hatte sich 2014 auf die Formulierung verständigt, dass jedes Mitgliedsland die Verteidigungsausgaben bis 2024 in Richtung zwei Prozent erhöhen soll. Damals wurde dies von SPD-Außenminister Frank-Walter Steinmeier mitgetragen.

Abzug der US-Atomwaffen Ein Dauerthema in Deutschland. 2009 zog schon Frank-Walter Steinmeier damit in den SPD-Wahlkampf, auch FDP-Mann Guido Westerwelle probierte es. Gabriel unterstützt Schulz bei seiner Forderung nach einem Abzug der US-Atomwaffen. Bislang hat aber noch jede Regierung die offiziell gar nicht bestätigte Stationierung von US-Atomwaffen in Deutschland mitgetragen. Große thematische Überraschungen sind beim TV-Duell zwischen CDU-Chefin Angela Merkel und dem SPD-Vorsitzenden Martin Schulz an diesem Sonntag nicht zu erwarten.

Jeder der beiden Kontrahenten verfüge über ein Redezeitenkonto, auf das er auch selber Einblick habe, sagte Becker. Die Länge der Beiträge müsse sich nach 90 Minuten die Waage halten. Die Antworten sollten nicht länger als 60 bis 90 Sekunden sein, das Schlusswort dürfe eine Minute nicht übersteigen. Dann, davon gehen die TV-Anbieter aus, könnten sich bis zu sieben Millionen wankelmütige Wähler ein Bild gemacht haben von den Fähigkeiten und den Argumenten der Kandidaten. Bis zu 20 Millionen Zuschauer werden aller Wahrscheinlichkeit vor den TV-Geräten sitzen.

Amtsinhaber vs. Herausforderer: die bisherigen TV-Duelle im Video-Rückblick

Angela Merkel tritt mittlerweile gegen den vierten SPD-Mann an. Wird es zwischen Merkel und Schulz einen aufbrausenden Schlagabtausch erster Güte geben? Ein Blick auf die bisherigen TV-Duelle zeigt: Sie waren vielleicht nicht wahlentscheidend, zum Teil aber unterhaltsam.

Merkel vs. Peer Steinbrück (SPD) - 1. September 2013

Der Ansatz des Ex-Finanzministers: Merkels Politikstil demaskieren - aber nicht zu offensiv, um nicht arrogant rüberzukommen. Die Devise: bloß keine Pannen. Der in Umfragen weit zurückliegende Herausforderer wirft Merkel «vier Jahre schwarz-gelben Kreisverkehr» vor. Bei einem Thema pocht er auf Klartext - und Merkel liefert: «Mit mir wird es eine Maut für Autofahrer nicht geben.» Die Kanzlerin trägt vor etwa 17,6 Millionen Zuschauern die berühmt gewordene schwarz-rot-goldene Halskette. Umfragen sehen keinen Sieger, Steinbrück kann aber Boden gutmachen. Merkel schmiedet später ihre zweite große Koalition.

Der Außenminister setzt auf Angriff, während sich die Kanzlerin müht, ihren Wohlfühl-Wahlkampf durchzuziehen. «Eine bessere Alternative» sei er, sagt Steinmeier selbstbewusst. Merkel spricht er nicht als Kanzlerin an, sondern als «Kandidatin». Die CDU-Chefin verzichtet auf einen Schlagabtausch und lobt lieber die große Koalition, die «gut gearbeitet» habe - eben unter ihrer Führung. Vor gut 14 Millionen Zuschauern wird im harmlosen Duell immer mehr der Anschein erweckt, beide könnten auch gut miteinander weiter regieren. Umfragen sehen keinen klaren Sieger. Nach der Wahl koaliert die Union mit der FDP.



Schröder vs. Angela Merkel (CDU) - 4. September 2005

Die Kontrahenten tasten sich nicht lange ab. Merkels erste Attacke: Bei der Ökosteuer seien die Bürger «schlichtweg betrogen worden». Der fernseherfahrene Kanzler lenkt die Diskussion postwendend auf Merkels Finanzfachmann Paul Kirchhof. Dessen Konzept sei «ungerecht», wenn sowohl Sekretärin als auch Vorstandschef einheitlich 25 Prozent Einkommenssteuer zahlen sollten. Beide streiten heftig über Steuern. Vor knapp 21 Millionen TV-Zuschauern entscheidet der Kanzler den Schlagabtausch in Sachen Sympathie für sich. Merkel wird aber als kompetenter gesehen. Sie zieht nach der Wahl ins Kanzleramt ein.



Gerhard Schröder (SPD) vs. Edmund Stoiber (CSU) - 25. August 2002

Beim ersten TV-Duell schickt die Union den bayerischen Regierungschef ins Rennen. Schnell auf Temperatur werfen er und Schröder sich gegenseitig politisches Versagen bei Arbeitsmarkt, Steuern und Zuwanderung vor. Schröder: «Sie versprechen ja allen alles.» Inhaltlich gibt es kaum Neuigkeiten. Umfragen sagen danach: unentschieden. Doch schneidet Stoiber vor fast 15 Millionen Zuschauern besser ab als erwartet. «Ich drehe ja inzwischen Auswärtsspiele zu Heimspielen um», jubelt er später.



Schröder vs. Stoiber, das Rematch - 8. September 2002

Angesichts der Kopf-an-Kopf-Wahlumfragen wird es in Runde 2 lebhafter - auch dank der lockeren Moderatorinnen Maybrit Illner und Sabine Christiansen. Der Bayer bläst zur Attacke und wirft Schröder vor, im Streit um einen US-Angriff auf den Irak die deutsch-amerikanische Freundschaft zu beschädigen. Der Kanzler ist «gegen eine militärische Intervention.» Stoiber bringt immer wieder «Schröders» Arbeitslose in die Debatte ein. Doch fällt der CSU-Chef gegenüber seinem vorherigen Auftritt zurück. Am Ende sehen die Umfragen den Amtsinhaber vorn. Rund 15 Millionen sind am TV dabei. Schröder bleibt später Kanzler.

Wo das TV-Duell zwischen Merkel und Schulz läuft

Vier TV-Sender übertragen das TV-Duell zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz live im Fernsehen: ARD, ZDF, RTL und Sat.1. Wer selbst keine Möglichkeit hat, das einzige Aufeinandertreffen der beiden Spitzenkandidaten vor der Bundestagswahl live im Fernsehen zu sehen, ist auf Streams im Internet angewiesen.Die gibt es kostenlos in den Mediatheken der beiden öffentlich-rechtlichen Sender. Den Live-Stream der ARD findet man unter www.ardmediathek.de/tv/Das-Erste/live , den des ZDF unter www.zdf.de/live-tv . Ebenfalls kostenlos ist der Stream von Sat.1 - hier ist allerdings eine einmalige Registrierung notwendig. Zu finden ist er unter www.sat1.de/livestream . Den nach einer 30-tägigen Testphase kostenpflichtigen Stream von RTL gibt es unter www.tvnow.de/rtl/live-tv . Alle Sender bieten darüber hinaus Apps für iOS und Android an - so können interessierte Zuschauer das Duell zwischen Merkel und Schulz auf dem Smartphone oder Tablet verfolgen. Kanzlerin und Herausforderer treffen am Sonntag, den 3. September, um 20.15 Uhr aufeinander. Eine Wiederholung des Duells gibt es zum Beispiel bei tagesschau24 am gleichen Abend um 22.15 Uhr.