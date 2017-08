vor 1 Stunde AFP Berlin Schulz' Strippenzieher - Drei Wahlkampfstrategen hinter dem SPD-Kanzlerkandidaten

Mit einer Sommertour durch unterschiedliche Regionen Deutschlands ist SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in dieser Woche in den Wahlkampf eingestiegen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begann mit ähnlichen Auftritten.