Ankara Schüsse vor US-Botschaft in Ankara - Diplomatische Vertretungen geschlossen

Vor der US-Botschaft in der türkischen Hauptstadt Ankara hat ein Mann in der Nacht zum Dienstag mehrere Schüsse abgefeuert. Wie die diplomatische Vertretung weiter mitteilte, näherte sich der Schütze gegen 03.50 Uhr Ortszeit (01.50 Uhr MEZ) dem Haupteingang der Botschaft und schoss mehrfach. Verletzt wurde niemand, der Verdächtige wurde von der Polizei festgenommen.Alle diplomatischen Vertretungen der USA in der Türkei blieben am Dienstag für den normalen Verkehr geschlossen, hieß es weiter. Davon betroffen waren neben der Botschaft in Ankara auch die Konsulate in Istanbul und Adana. Die Botschaft rief die US-Bürger in der Türkei zudem zur erhöhten Wachsamkeit auf und drängte sie dazu, alle nötigen Vorkehrungen für ihre persönliche Sicherheit zu treffen.Am Montag war der russische Botschafter in der Türkei, Andrej Karlow, bei der Eröffnung einererschossen worden. Inzwischen sind sechs Menschen aus dem Umfeld des Attentäters festgenommen worden.Wie die Nachrichtenagentur Dogan am Dienstag berichtete, nahm die Polizei in der Provinz Aydin im Westen der Türkei sechs Menschen in Gewahrsam, darunter die Schwester, die Mutter, den Vater und einen Onkel des 22-jährigen Täters, der aus der Region stammte.Der junge Polizist Mevlut Mert Altintas, der seit zweieinhalb Jahren in einer Spezialeinheit in Ankara diente, am Montag aber nicht im Dienst war, verschaffte sich nach Informationen der regierungsnahen Zeitung „Sabah“ mit Hilfe seines Polizeiausweises Zutritt zu der Ausstellung. Demnach löste seine Waffe bei der Sicherheitsschleuse Alarm aus, doch durfte er nach Vorzeigen seines Ausweises bewaffnet passieren.Die Zeitung „Hürriyet“ berichtete, Altintas habe in einem Hotel in der Nähe übernachtet. Er habe sich dort einen Anzug angezogen und rasiert, bevor er zu der Kunstgalerie im Botschaftsviertel Cankaya ging, wo der russische Botschafter Andrej Karlow eine Fotoausstellung zu Russland eröffnete.