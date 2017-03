In der Nähe des Londoner Parlaments sind am Mittwoch Schüsse gefallen. Dabei wurde offenbar ein Polizist mit einem Messer angegriffen, eine Person ist laut einem Sprecher der konservativen Partei von der Polizei erschossen worden.

Officers – including firearms officers - are on scene and dealing with the incident in #Westminster — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 22. März 2017

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ — Radoslaw Sikorski (@sikorskiradek) 22. März 2017

Vor dem Londoner Parlament sind am Mittwoch Schüsse gefallen. Mehrere Menschen sollen nach britischen Medienberichten verletzt worden sein. Ein Angreifer hat laut einem Paralamentsprecher einen Polizisten verletzt und ist daraufhin von der Polizei erschossen worden. Zwei Menschen lagen direkt vor der Westminster Hall, einem Teil des britischen Parlaments, auf dem Boden. Scotland Yard bestätigte über den Kurznachrichtendienst Twitter eine Schießerei, ohne Details zu nennen. Die Polizei sei um 15.40 Uhr (MEZ) gerufen worden. Das Parlamentsgebäude ist derzeit abgeriegelt.David Lidington, Fraktionschef der Konservativen, sagte in einem ersten Statement vor den Abgeordneten, dass "ein Polizist mit eiem Messer angegriffen wurde" und der "mutmaßliche Angreifer von Polizisten erschossen wurde". Es gebe außerdem Hinweise auf weitere Gewalttaten in der Nähe des Parlamentsgebäudes.Der polnische Politiker Radoslaw Sikorski twitterte ein Video, nachdem offenbar ein Auto auf der Westminster Bridge "mindestens fünf Personen überfahren" habe.