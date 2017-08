Rotenburg Schröder: Trumps Twitter-Außenpolitik ist hochgradig gefährlich

US-Präsident Donald Trump ist nach Ansicht von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) wegen seines leichtfertigen Umgangs mit der Außenpolitik ein Risiko für den Weltfrieden.

„Außenpolitik über Twitter zu machen ist hochgradig gefährlich. Verglichen mit Herrn Trump ist Wladimir Putin ein hochrationaler Mann“, sagte Schröder am Mittwochabend bei einem SPD-Wahlkampfauftritt im niedersächsischen Rotenburg an der Wümme. Er ergänzte an dieser Stelle, er finde auch nicht alles richtig, was Russland weltpolitisch tue.

Schröder nannte es problematisch, wie Trump, der mächtigste Mann der Welt, je nach Laune oder aus Frust über Medien auf weltpolitische Probleme reagiere. Das sei auch eine Gefahr für Deutschland.

Große Sorge bereitet dem Sozialdemokraten, der von 1998 bis 2005 Kanzler war, der Nordkorea-Konflikt. Trumps Bemerkung über Wut und Feuer, mit denen er Nordkorea überziehen wolle, sei nicht hilfreich gewesen: „Das macht mir Angst.“ Nordkoreas Herrscher Kim Jong Un sei gewissenlos und würde für seinen Machtanspruch notfalls sein ganzes Volk preisgeben. Das erfordere vom Westen (Japan, Südkorea, USA), an der Deeskalation der Situation zu arbeiten, sagte Schröder.