WAshington Sarah Huckabee Sanders wird Trumps neue Sprecherin

Sarah Huckabee Sanders wird Trumps neue Sprecherin

Eine junge Frau übernimmt einen der härtesten Jobs in Washington: Als Stellvertreterin von Präsidentensprecher Sean Spicer hatte Sanders bereits in den vergangenen Wochen regelmäßig die Presse-Briefings im Weißen Haus geleitet. Als Spicer am Freitag seinen Rücktritt verkündete, ernannte Trump die großgewachsene Mutter dreier Kinder zur Nachfolgerin.