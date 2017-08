vor 4 Stunden AFP Berlin SPD sackt in zwei wichtigen Umfragen auf 22 Prozent – AfD vier Wochen vor Bundestagswahl im Aufwind

Vier Wochen vor der Bundestagswahl ist die SPD in zwei wichtigen Umfragen auf 22 Prozent abgesackt. Auch die Union verliert den am Freitag veröffentlichten Zahlen zufolge leicht, liegt aber weiter deutlich in Führung. Im Aufwind sehen die Meinungsforscher die AfD.