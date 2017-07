Russland und China fordern gemeinsam Moratorium für Nordkoreas Raketentests

Zur Entschärfung des Konflikts mit Nordkorea haben Russland und China gemeinsam ein Aussetzen von Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm und zugleich den Verzicht der USA und Südkoreas auf gemeinsame Militärmanöver gefordert.

Das russische und das chinesische Außenministerium legten am Dienstag einen entsprechenden Vorschlag in einer gemeinsamen Erklärung vor. Pjöngjang solle "als freiwillige politische Entscheidung" ein Moratorium für, hieß es darin. Die USA und Südkorea sollten ihrerseits auf "großangelegte gemeinsame" Militärübungen verzichten.Zuvor hatte Nordkorea mit einem erneuten Raketentest die Spannungen weiter angeheizt. Das nordkoreanische Staatsfernsehen verkündete am Dienstag den ersten erfolgreichen Test einer Interkontinentalrakete - das US-Militär und das russische Verteidigungsministerium sprachen hingegen von einer Mittelstreckenrakete. US-Präsident Donald Trump forderte Nordkoreas Verbündeten China daraufhin über den Kurzmitteilungsdienst Twitter auf, den "Unsinn ein für alle Mal zu beenden".