Moskau Russland bestreitet jegliche Verantwortung für tödlichen Angriff in Syrien

Die russischen Streitkräfte haben jegliche Verantwortung für den mutmaßlichen Giftgas-Angriff in Syrien zurückgewiesen.

OPCW prüft Berichte über möglichen Giftgasangriff

In der betroffenen Region um die Stadt Chan Scheichun habe die russische Luftwaffe keinerlei Bombenangriffe geflogen, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag in Moskau mit. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte starben bei dem Angriff. Die Beobachtungsstelle vermutete syrische oder russische Kampfjets hinter der Attacke, bei der auch Giftgas eingesetzt worden sein soll.Moskau unterstützt die Assad-Regierung militärisch im Kampf gegen die Aufständischen In Syrien. Chan Scheichun liegt in der Provinz Idlib, die zu großen Teilen von einem Rebellenbündnis kontrolliert wird, das vom ehemaligen Al-Kaida-Ableger Al-Nusra-Front angeführt wird. Im Syrien-Konflikt haben sowohl die Regierung als auch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bereits Giftgas eingesetzt, wie eine Untersuchungskommission der UNO in einem Bericht festhielt.Die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) ist zutiefst besorgt über den möglichen Einsatz von Giftgas in Syrien. Experten der OPCW würden zur Zeit alle verfügbaren Informationen sammeln und analysieren, teilte die Organisation am Dienstag in Den Haag mit. Sie verurteilte scharf den Einsatz von Chemiewaffen unter allen Umständen. Die Expertengruppe der OPCW zu Syrien hatte bereits zuvor festgestellt, dass Chemiewaffen in Syrien eingesetzt worden waren. Daraufhin waren unter internationaler Kontrolle große Mengen syrischer Chemiewaffen zerstört worden.