vor 46 Minuten dpa San Juan Referendum: Puerto Rico will ein vollwertiger US-Staat werden

Die Puertoricaner sind US-Bürger, aber sie haben nicht die selben Rechte wie ihre Landsleute in den 50 US-Staaten. In einer Volksabstimmung fordert die Mehrheit, dass die Insel ein vollwertiger US-Staat wird. Die Entscheidung liegt aber in Washington.