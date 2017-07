Freitagabend: Das Wochenende stand vor der Tür. Doch plötzlich flogen Jets im Tiefflug über Istanbul. Der Beginn eines Militärputsches, bei dem 265 Menschen starben. Ein Überblick über die Ereignisse des Putsches und was danach passierte.

Milletimizi demokrasimize ve milli iradeye sahip çikmak üzere meydanlara, havalimanlarina davet ediyorum. — Recep Tayyip Erdogan (@RT_Erdogan) 15. Juli 2016

Die demokratische Ordnung in der #Türkei muss respektiert werden. Alles muss getan werden, um Menschenleben zu schützen. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 15. Juli 2016

Die Lage aktuell: Nach dem Putschversuch hatte Erdogan Solidarität von seinen Nachbarn erwartet. Stattdessen kritisierten ihn die westlichen Verbündeten wegen der als unverhältnismäßig gewerteten Säuberungen. Den EU-Staaten missfällt das massive Vorgehen Erdogans gegen seine Gegner und die Einschränkung der Bürgerrechte unter dem bis heute geltenden Ausnahmezustand. Der EU-Beitrittsprozess, der 2005 eröffnet wurde, ist an einem toten Punkt. Die Inhaftierung des deutsch-türkischen «Welt»-Korrespondenten Deniz Yücel und der deutschen Journalistin Mesale Tolu belastet die Beziehungen zusätzlich.



Erdogan hatte große Hoffnung auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump gesetzt. Aber wie sein Vorgänger, Barack Obama, will auch Trump den Prediger Fethullah Gülen nicht ausliefern, der seit Jahren im Exil in den USA lebt und den Erdogan für den Putschversuch verantwortlich macht. Auch die Forderungen, das Bündnis mit den syrischen Kurden aufzugeben, ignorieren die USA.

Am Abend des 15. Juli 2016 versuchten Angehörige der Armee die Macht in der Türkei an sich zu reißen. Der Putsch scheiterte und Präsident Recep Tayyip Erdogan griff hart durch. Ein Überblick über die Ereignisse vor einem Jahr und was danach geschah:: Die Lage ist angespannt. Die Polizei in Ankara ruft das komplette Personal zum Dienst, Krankenwagen stehen bereit. Es gibt erste Meldungen über Jets im Tiefflug. Über Istanbul kreisen Hubschrauber, Sicherheitskräfte sind in den Straßen unterwegs.Gegen: Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldet, Teile des Militärs hätten einen Putschversuch begonnen. «Dieser Versuch wird nicht erlaubt werden», sagt Ministerpräsident Binali Yildirim, die Hintermänner würden «den höchsten Preis bezahlen».Die putschenden Streitkräfte melden, sie hätten die Macht in der Türkei vollständig übernommen und wollten die verfassungsmäßige Ordnung, die Demokratie und die Menschenrechte wiederherstellen. Die Putschisten besetzen den Atatürk-Flughafen in Istanbul.Staatspräsident Erdogan ruft das Volk zu öffentlichen Versammlungen gegen den Putsch auf - per live übertragenem Telefonanruf beim Sender CNN Türk. Viele Menschen folgen dem Appell.Auch auf Twitter ruft der türkische Staatspräsident die Bürger dazu auf, auf die Straße zu gehen.Über Istanbul und Ankara fliegen Kampfjets und Hubschrauber. Panzer rollen durch die Straßen, immer wieder sind Schüsse und Explosionen zu hören - bis zum Morgen.Fernsehsender zeigen in Ankara Menschen, die sich um Verletzte kümmerten. Russland und die USA rufen zum Frieden auf, die Außenminister beider Länder sind zusammen in Moskau. Wo ist Erdogan? Aus dem Präsidialamt heißt es, er sei an einem sicheren Ort. Die Putschisten verhängen eine Ausgangssperre im ganzen Land. Fluggesellschaften streichen Flüge und rufen Maschinen zurück.Kurz nach: Die Putschisten ziehen vom Atatürk-Flughafen wieder ab, nachdem Demonstranten auf das Gelände eingedrungen sind, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtet.In einem Interview des Senders CNN Türk macht Erdogan Anhänger des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen für den Putschversuch verantwortlich.Augenzeugen berichteten von Solidaritätskundgebungen für die Putschisten. Nach Angaben von Ministerpräsident Yildirim werden einige Anführer des Putschversuchs festgenommen.Kurz nach: «Die demokratische Ordnung in der Türkei muss respektiert werden», twittert Regierungssprecher Steffen Seibert. «Alles muss getan werden, um Menschenleben zu schützen.» Alle vier Parteien im türkischen Parlament - auch die drei Oppositionsparteien - sprechen sich gegen den Putschversuch aus. Die private Nachrichtenagentur DHA meldet, am Parlament in Ankara sei eine Explosion zu hören gewesen.Gegen: Ministerpräsident Yildirim sagt: «Die Situation ist weitgehend unter Kontrolle.» Aus dem Präsidialamt heißt es, bei den Putschisten handele es sich «um eine kleine Gruppe» von Offizieren aus der Gendarmerie und der Luftwaffe.Gegen: Staatspräsident Erdogan landet nach einem Bericht des Fernsehsenders NTV in Istanbul. Soldaten dringen in die Räume des Senders CNN Türk in Istanbul ein, die Sendung wird eingestellt. Schüsse und laute Tumulte sind zu hören. Eine knappe Stunde später wird der Betrieb wieder aufgenommen.Gegen: Erdogan tritt erstmals seit Beginn des Putschversuchs öffentlich auf, am Atatürk-Flughafen in Istanbul. Er sagt, er sei in Marmaris an der türkischen Ägäis-Küste gewesen. Unmittelbar nach seiner Abreise von dort hätten die Putschisten «diesen Ort leider genauso bombardiert».Erdogan kündigt an, das Militär vollständig zu «säubern». Ministerpräsident Yildirim weist das Militär an, von Putschisten gekaperte Flugzeuge abzuschießen. Kampfflugzeuge seien von der Luftwaffenbasis Eskisehir gestartet, heißt es im Präsidialamt.Sicherheitskräfte befreien Armeechef Hulusi Akar aus der Gewalt von Putschisten. Ministerpräsident Yildirim hatte in der Nacht General Ümit Dündar kommissarisch zum Militärchef ernannt.: Die Lage hat sich weitestgehend beruhigt. Politiker loben, dass der Putsch gescheitert sei. Ministerpräsident Yildirim gibt die Zahl der Toten bei dem Putschversuch mit 265 an, darunter seien 161 regierungstreue Sicherheitskräfte oder Zivilisten sowie 104 Putschisten. Zudem seien 2839 Putschisten aus den Reihen der Streitkräfte festgenommen worden.Nach dem versuchten Umsturz wurden 2745 Richter sowie fünf Mitglieder des Hohen Rats der Richter und Staatsanwälte in Ankara abgesetzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldet.Fürwird eine Erklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigt. Sie verurteilt darin den Putschversuch «aufs Schärfste» und mahnt zugleich die Einhaltung demokratischer Werte an: «Gerade im Umgang mit den Verantwortlichen für die tragischen Ereignisse der letzten Nacht kann und sollte sich der Rechtsstaat beweisen.» In einer Sondersitzung des Parlaments dankt Ministerpräsident Yildirim der Opposition und den Bürgern für ihre Unterstützung. Er erklärt den 15. Juli zum künftigen «Demokratie-Festtag».US-Präsident Barack Obama ruft alle Parteien in der Türkei zu «gesetzmäßigem Handeln» auf. Aktionen, die zu weiterer Gewalt oder Instabilität führen würden, müssten vermieden werden. Präsident Erdogan verlangt von den USA die Auslieferung des Predigers Fethullah Gülen.: Zehntausende Menschen gehen in mehreren Städten der Türkei auf die Straße und feiern bis in die Nacht das Scheitern des Putsches. Zugleich halten sie «Wache für die Demokratie».: Justizminister Bekir Bozdag kündigt an, dass die Zahl der Festnahmen auf rund 6000 gestiegen sei. Präsident Erdogan kündigt ein gnadenloses Vorgehen gegen Anhänger seines Erzfeindes Gülen an: «In allen Behörden des Staates wird der Säuberungsprozess von diesen Viren fortgesetzt. Denn dieser Körper, meine Brüder, hat Metastasen produziert. Leider haben sie wie ein Krebsvirus den ganzen Staat befallen.»: Erdogan ruft den Ausnahmezustand aus, der am Tag darauf in Kraft tritt. Mehr als 100 000 Staatsbedienstete werden in den Folgemonaten entlassen, mehr als 50 000 Menschen werden inhaftiert.: Die Türkei und Russland legen ihre Krise wegen des Abschusses eines russischen Kampfflugzeugs bei. Elf Tage später billigt das türkische Parlament auch die Aussöhnung mit Israel.: Türkische Truppen marschieren in Nordsyrien ein. Sie beginnen eine verlustreiche Offensive gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), bekämpfen aber auch kurdische Milizen.: Ein Gericht verhängt Untersuchungshaft gegen Selahattin Demirtas, den Chef der zweitgrößten Oppositionspartei HDP. Neben Demirtas werden mehrere weitere HDP-Abgeordnete inhaftiert.: Bei einem Anschlag in Istanbul sterben 45 Menschen, die meisten davon Polizisten. Zu der Tat bekennt sich die TAK, eine Splittergruppe der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.: Der russische Botschafter Andrej Karlow wird bei einem Attentat in Ankara getötet. Der Täter ist ein 22 Jahre alter türkischer Polizist, er wird erschossen.: Ein Terrorist greift die Silvesterfeier im Istanbuler Club Reina an und tötet 39 Menschen. Der IS bezichtigt sich der Tat.: Der deutsch-türkische «Welt»-Korrespondent Deniz Yücel wird in Istanbul unter Terrorvorwürfen festgenommen. 13 Tage später wird Untersuchungshaft gegen ihn verhängt. Neben Yücel sitzen mehr als 150 weitere Journalisten in der Türkei im Gefängnis.: Erdogan gewinnt das Verfassungsreferendum zur Einführung eines Präsidialsystems knapp. Der Europarat sieht die Änderung als Gefahr für Demokratie und Gewaltenteilung. Davor kommt es wegen Nazi-Vergleichen Erdogans zu schweren Spannungen mit Deutschland.: Erdogan wird wieder zum Vorsitzenden der Regierungspartei APK gewählt. Nach der Verfassungsreform darf der Präsident wieder einer Partei angehören.