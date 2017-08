vor 1 Stunde Cedric Rehman Exklusiv Berlin Prostitution aus Not: Die vergessenen Afghanen aus dem Tiergarten

Junge Flüchtlinge leben in Berlin von Prostitution. Helfer machen den Behörden nun schwere Vorwürfe. Ein Experte schätzt, dass 1000 junge Flüchtlinge nach dem Verlust ihres Schlafplatzes in einer Unterkunft für Minderjährige in Berlin in die Obdachlosigkeit gerutscht sind.