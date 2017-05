Prognose: CDU-Mann Laschet gewinnt Wahlen in Nordrhein-Westfalen

Die Wahllokale in Nordrhein-Westfalen haben geschlossen. Es zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Jetzt beginnt das Auszählen der Stimmen. Prognosen sehen die CDU klar vor der SPD als stärkste Kraft. Damit wäre die rot-grüne Regierung von Ministerpräsidentin Kraft abgewählt. Wir halten Sie in diesem Text auf dem Laufenden.

NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat nach den ersten Wahlprognosen ihren Rücktritt als stellvertretende SPD-Vorsitzende und als SPD-Landesvorsitzende erklärt. Sie übernehme damit die Verantwortung für die schwere Niederlage der SPD bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, sagte Kraft am Sonntagabend in Düsseldorf.