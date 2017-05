Überlingen Privatleben von AfD-Politikerin im Fokus: Die zwei Leben der Alice Weidel

Die AfD-Politikerin ist wegen ihres Privatlebens in den öffentlichen Fokus geraten. Wie sehr schaden die Schlagzeilen ihrer politischen Glaubwürdigkeit?

Wie heiß die Scheinwerfer der öffentlichen Wahrnehmung werden können, hat die AfD-Politikerin Alice Weidel schon häufig bei Parteifreunden erfahren. Immer wieder haben sich Vertreter ihrer Partei daran verbrannt, immer wieder rumort es wegen einzelner Mitglieder innerhalb der Partei. Nun erlebt es Alice Weidel am eigenen Leib: Seit bekannt wurde, dass sie einen großen Teil ihrer Zeit nicht in Überlingen, sondern bei ihrer Lebensgefährtin in der Schweiz verbringt, ist sie Mittelpunkt einer Diskussion.



Wie sehr dürfen sich die politische Botschaft einer Partei und das Privatleben der Spitzenpolitiker widersprechen? Wie passt es zusammen, dass eine lesbische Frau mit einem kosmopolitischen Lebensstil sich zu einer Partei bekennt, die den Begriff "völkisch" wiederbeleben möchte und bei der Äußerungen von Mitgliedern zumindest auf eine homophobe Grundhaltung schließen lassen? "Die Alice Weidel gehört nicht zu Deutschland", spottete der ehemalige grüne Europa-Wahlkampfleiter und Kommunikationsberater Johannes Hillje auf Twitter. Ein sächsischer SPD-Politiker schrieb: "Ach nee, Steuervermeidung à la AfD – Alice Weidel ist auch ein Flüchtling. Ein Steuerflüchtling." Angesichts der hochnervösen Umfragewerte vor der Bundestagswahl und dem sinkenden Zuspruch für die AfD blicken auch Medien in Deutschland und der Schweiz auf die 38-Jährige und ihre eigentlich privaten Lebensumstände.

"Eigentlich finden sich wenig Hinweise darauf, dass Wähler wirklich persönliche Dinge eines Kandidaten berücksichtigen", erklärt der Wahlforscher Thorsten Faas von der Universität Mainz. Doch ob sich die AfD auf diese Erfahrung der Demoskopen verlassen kann, ist nicht gesagt. Denn: "Hier vermischen sich ja persönliche und politische Dinge, es geht um die Glaubwürdigkeit, ein hohes Gut für Politik. Wenn also Frau Weidel eine prominente Rolle im Wahlkampf spielen wird, wird sie dieses Thema durchaus begleiten." Sie selbst scheint dies zu überraschen. Auf ihrer Facebook-Seite verbittet sie sich weitere Blicke auf das, was sie als intim betrachtet: "Meine Partnerin und ich bedauern es zutiefst, wie die Medien in den letzten Tagen versucht haben, unsere intimste Privatsphäre an die Öffentlichkeit zu zerren, um haltlose Stories zu produzieren." Eine klare Aussage, wo genau sie ihre Steuern zahlt, gibt es von Weidel hingegen nicht.



"Steuerrechtlich sind die Verhältnisse vollkommen klar definiert, Spekulationen darüber erübrigen sich", sagt sie. Nach einer neuen Studie der OECD liegt die Abgaben- und Steuerlast in Deutschland etwa für Alleinstehende bei 49,4 Prozent, in der Schweiz bei 21,8 Prozent. Alleinstehende zahlen in Deutschland nach diesen Angaben 19,9 Prozent Einkommenssteuer, in der Schweiz 10,0 Prozent. Weidel will den Blick in eine andere Richtung lenken: "Seit 2013 mache ich ehrenamtlich und aus voller Überzeugung Politik für die AfD in Deutschland, ohne einen Cent dafür zu erhalten." Das dürfte sich ändern, falls sie im Herbst in den Bundestag geht. Die Diät der Abgeordneten beträgt seit dem 1. Januar 2016 monatlich 9327,21 Euro.

Doch der Weg dahin ist noch lang. Weidel wäre nicht die erste, die bei der AfD im Eiltempo ausgetauscht wird. Und die Widersprüche zwischen Biografie und Politik überraschen offenbar selbst jene, die Weidel ein Stück auf ihrem Lebensweg begleitet haben. Die studierte Volkswirtin und Diplom-Kauffrau mit Doktortitel berät Start-Up-Unternehmen weltweit. Nach mehrjähriger Auslandserfahrung in Asien mit Fokus auf China sowie in Europa und USA spricht die Frau mit den meist zurückgebundenen langen blonden Haaren Mandarin.



Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" zitiert aus Mails von früheren Kollegen Weidels bei der Investmentbank Goldman Sachs, wo sie ihren ersten Job nach der Uni antrat. Die hätten nach den Auftritten ihrer Ex-Kollegin ungläubig gestaunt: "What happened to her?" ("Was ist mit ihr passiert?") und "Who is the real Alice?" ("Wer ist die echte Alice?"). Die Banker sind nicht die einzigen, die sich offen wundern. Recherchen der Schweizer Zeitung "NZZ am Sonntag" zeigen: Weidel und ihre Partnerin sind in Biel in der Künstlerszene unterwegs. Ihre Lebensgefährtin Sarah Bossard, eine Filmemacherin, hatte beim Schweizer Tatort aus dem Jahr 2015 die Produktionsleitung inne. Der Titel: "Ihr werdet gerichtet". Es ging um den Tod albanischer Autohändler. Der Freundeskreis des Paares speist sich auch aus der Künstlerszene. "Aufgrund Weidels politischer Tätigkeit soll es gerade in diesen Kreisen zuletzt auch zu Konflikten gekommen sein", schreibt die NZZ. "Man nehme sie durchaus als Familie wahr, die gelegentlich auch am öffentlichen Leben teilnehme. So etwa am jährlichen Altstadtfest, dem alternativ angehauchten Pod’Ring.

" Von einem ganz anderen Leben berichtet auch die "Berner Zeitung": "Über Weidels Partnerin, die als Filmproduktionsleiterin tätig ist, bestanden auch Kontakte in Bieler Kreise, die in politischer Hinsicht das Heu auf einer ganz anderen Bühne haben dürften – links positionierte Kulturschaffende und Intellektuelle."

Nun ist Alice Weidel nicht die erste Politikerin, deren Privatleben mit dem öffentlichen Bild ihrer Partei kollidiert. CSU-Chef Horst Seehofer hat eine uneheliche Tochter mit seiner früheren Geliebten. Der als ehrlicher Kämpfer auftretende Karl-Theodor zu Guttenberg stolperte über ein Plagiat seiner Doktorarbeit. Die SPD-Agentur Network Media GmbH bot Unternehmen und Lobbyisten exklusive Gespräche mit Spitzenpolitikern wie Heiko Maas und Andrea Nahles gegen Geld an. Der Grüne Volker Beck musste erleben, dass zwar sein Verfahren wegen Crystal-Meth-Konsum eingestellt wurde, seine politische Karriere hingegen beendet war. Die AfD hingegen hält fest zu ihrer Spitzenkandidatin – offenen Streit kann die Partei derzeit nicht brauchen.

"Grundsätzlich sollten wir nicht vorschnell im Privatleben von Politikern herumstochern", mahnt der Konstanzer Politikwissenschaftler Wolfgang Seibel. "Dies ändert sich dann, wenn es um die politische Glaubwürdigkeit geht." Eine Spitzenkandidatin, die in einer Partnerschaft mit einer Frau lebt und einen festen Wohnsitz in der Schweiz hat, sei gerade für die AfD schwieriger als es etwa für die FDP wäre. Selbst die konservative CDU hat – in teils schmerzhaften Prozessen erarbeitet – innerhalb der Partei eine solch umfassende Bandbreite, dass sich Präsidiumsmitglied Jens Spahn zu seiner Homosexualität bekennen kann, ohne Folgen für seine Karriere fürchten zu müssen.

"Das ist ein großer Fortschritt", sagt Seibel. "Bei der AfD hingegen gibt es einen inneren Widerspruch, einen Mangel an Realitätssinn." Wie das die Wähler sehen, sei schwer zu beurteilen. Im Internet wird die AfD-Politikerin derzeit mit beiden Extremen konfrontiert: Großer Rückhalt und gewaltige Angriffe halten sich die Waage. "Unter den Wählern der AfD gibt es aber sicher einige, die mit dem Leben von Alice Weidel ein Problem haben. Ob sie bei der Bundestagswahl darüber hinwegsehen, weiß niemand", so Seibel. Gleichzeitig warnt er davor, den Blick nun zu stark auf die Person Alice Weidel lenken. "Die AfD als rechtsradikale Partei ist das Problem, nicht Alice Weidel."

Weidel selbst sieht übrigens keinen Widerspruch zwischen ihrem privaten Lebensstil und ihrer Mitgliedschaft in einer Partei. Die AfD sei für die Beibehaltung des gesetzlichen Status Quo und befürworte damit auch die eingetragene Lebenspartnerschaft für homosexuelle Paare, sagte die Unternehmensberaterin. Außerdem stehe die AfD dem Islam kritisch gegenüber, lehne die Euro-Rettungspolitik ab und trete für sichere Grenzen ein. Mit all diesen Positionen könne sie sich voll und ganz identifizieren.