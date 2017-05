Paris Präsidentschaftswahl in Frankreich: Die SÜDKURIER-Korrespondentinnen im Twitter-Ticker zum Nachlesen

Frankreich hat gewählt. Für den SÜDKURIER begleiten die Korrespondentinnen Birgit Holzer und Katrin Pribyl die Wahl vor Ort in Frankreich. Ihre Erlebnisse teilen sie mit Ihnen in Tweets.

Schnappschüsse von Macrons Wahlparty vor Louvre in Paris #Presidentielle2017 pic.twitter.com/RQxaP287hV — Katrin Pribyl (@kapstory) 7. Mai 2017

Der neue Präsident Frankreichs heißt Emmanuel #Macron - der Moment d Jubels bei der Wahlparty vor Louvre pic.twitter.com/rt3USULchI — Katrin Pribyl (@kapstory) 7. Mai 2017

Der Countdown läuft, doch Macrons Fans feiern ihn jetzt schon als neuen Präsidenten Frankreichs #Presidentielle2017 pic.twitter.com/ago5b5BwEX — Katrin Pribyl (@kapstory) 7. Mai 2017

Polizei durchkämmt Platz vor Ankunft tausender Macron-Fans #Presidentielle2017 pic.twitter.com/D8HU69rkqt — Katrin Pribyl (@kapstory) 7. Mai 2017

Letzte Soundchecks vor der Party. Hier will sich nachher Macron als neuer Präsident feiern lassen #Presidentielle2017 pic.twitter.com/2n2fDZUBRc — Katrin Pribyl (@kapstory) 7. Mai 2017

Vor dem Louvre machen sich tausende Journalisten bereit für Macron #Presidentielle2017 pic.twitter.com/KiEKjHdS8W — Katrin Pribyl (@kapstory) 7. Mai 2017

Franz. Presse und Medien aus aller Welt stehen Schlange für Macrons Wahlparty #Presidentielle2017 pic.twitter.com/dh8A2zvgMg — Katrin Pribyl (@kapstory) 7. Mai 2017

Die 22-jährige Studentin Anne-Camille aus Lyon äußert sich auf Deutsch zur Wahl #Presidentielle2017 pic.twitter.com/cmKBChF808 — Katrin Pribyl (@kapstory) 7. Mai 2017

"Ich habe Macron gewählt. Wir haben keine Wahl. Le Pen ist eine Extremistin", sagt der 19-jährige Melenchon-Fan Ryan pic.twitter.com/LeOjry80uE — Katrin Pribyl (@kapstory) 7. Mai 2017

Stolze Wähler in Pariser Vorort - Wahlbeteiligung bei #Presidentielle2017 bislang ungefähr wie vor 2 Wochen pic.twitter.com/E9fepHkJRl — Katrin Pribyl (@kapstory) 7. Mai 2017

Nackte Wahrheiten auf den französischen Titelseiten #Presidentielle2017 pic.twitter.com/TI8GeySDm1 — Birgit Holzer (@BirgitHolzer) 7. Mai 2017

On way to Paris. Heute u morgen auf anderen Seite d. Kanals im Einsatz mit @BirgitHolzer #France2017 #Presidentielle2017 — Katrin Pribyl (@kapstory) 7. Mai 2017

