Lissabon Portugal trauert um Staatsmann Mario Soares: Schmerzlicher Verlust

Portugal nimmt Abschied vom berühmtesten Staatsmann des Landes. Nach dem Tod von Mario Soares soll der Sozialist am Montag mit einem Trauerzug und einer Totenwache geehrt werden. Ein schmerzlicher Verlust auch für deutsche Sozialdemokraten, sagt Sigmar Gabriel.

Der legendäre portugiesische Sozialist Mario Soares ist tot. Der frühere Ministerpräsident und Staatschef starb am Samstag im Alter von 92 Jahren in einem Krankenhaus in Lissabon, in dem er seit dem 13. Dezember lag, wie die Familie mitteilte. Die Regierung des in Indien weilenden Ministerpräsidenten António Costa ordnete eine dreitägige Staatstrauer an, die an diesem Montag beginnt. Costa kündigte eine zweitägige Bestattungszeremonie mit Staatsehren an. Am Montag werde es unter anderem einen Trauerzug durch Lissabon und eine öffentliche Totenwache geben, hieß es.

Soares war unter anderem zweimal Ministerpräsident (1976-78, 1983-85) und danach von 1986 bis 1996 in zwei Amtsperioden auch Staatsoberhaupt von Portugal. Vor der „Nelkenrevolution“ von 1974, die die Diktatur stürzte, hatte der Regimegegner 1973 die Sozialistische Partei (PS) Portugals in Deutschland gegründet. Danach prägte er die Demokratisierung des Landes in entscheidender Form.

Costa würdigte Soares als einen Politiker, „der immer frei wie ein Vogel war.“ In einem Nachruf, der am Sonntag in der Zeitung „Diário de Notícias“ veröffentlicht wurde, betonte der Sozialist, Soares habe nie um die Macht gekämpft, sondern um die Freiheit. „Keiner hat nach der Revolution so viel für den Aufbau Portugals getan wie er.“

SPD-Chef Sigmar Gabriel sprach in einem Kondolenzschreiben von einem „schmerzlichen Verlust“ auch für deutsche Sozialdemokraten. „Mit Beharrlichkeit und bewundernswertem persönlichem Mut hat sich Mário Soares gegen Unrecht und diktatorische Unterdrückung in seinem Land gestellt und Portugal den Weg zu Freiheit und Demokratie in einer offenen Gesellschaft geebnet“, schrieb Gabriel nach einer SPD-Mitteilung in einem Kondolenzschreiben.

Darin heißt es weiter: „Seine außergewöhnliche Freundschaft zu Willy Brandt ebenso wie die Gründung der Sozialistischen Partei Portugals 1973 im Exil in der Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bad Münstereifel haben der Freundschaft und Partnerschaft zwischen der SPD und der Sozialistischen Partei Portugals einen besonderen Stellenwert verliehen.“