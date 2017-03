Nürnberg/München Polizei nimmt Terrorverdächtigen bei Nürnberg fest

Die Polizei hat im Großraum Nürnberg-Fürth einen 33 Jahre alten mutmaßlichen islamistischen Terror-Helfer festgenommen. Der Mann soll die Terrormiliz „Junud al-Sham“ (Soldaten Syriens) unterstützt haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft München am Donnerstag mitteilte.

Der 33-Jährige aus Bosnien-Herzegowina soll der Terrormiliz mehrere Fahrzeuge geliefert haben. Zudem soll er in Syrien gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen haben.Der 33-Jährige wurde bereits am Dienstag festgenommen und am Mittwoch einem Ermittlungsrichter des Oberlandesgerichts München vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.Bereits Anfang Februar hatten Ermittler in Burgthann bei Nürnberg einen 31-Jährigen gefasst, der nach Angaben der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft in Syrien eine Waffenausbildung erhalten und Wachdienste für die gleiche Terrormiliz geleistet haben soll.