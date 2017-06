London Polizei identifiziert zwei der Attentäter von London

Zwei Tage nach dem Terroranschlag in London hat die britische Polizei zwei der drei mutmaßlichen Attentäter identifiziert.

Benefizkonzert in Manchester

Es handele sich um den 27-jährigen Khuram Shazad Butt, einen in Pakistan geborenen Briten, und den 30 Jahre alten Rachid Redouane, der sich als Marokkaner oder auch als Libyer ausgegeben habe, teilte die Polizei am Montag mit. Beide wohnten demnach im Ostlondoner Stadtteil Barking.Bisher seien zwölf Menschen im Zusammenhang mit dem Attentat vom Samstagabend festgenommen worden, sieben Frauen und fünf Männer. Je ein Mann und eine Frau seien wieder freigelassen worden. Zudem hätten Polizisten sechs Objekte durchsucht. Die Polizei rief die Bevölkerung dazu auf, sich mit Informationen zu den Verdächtigen an die Behörden zu wenden.Mit bewegenden Gesten haben 50.000 Menschen bei einem Benefizkonzert in Manchester ein Zeichen gegen den Terror gesetzt. Ariana Grande sang mit einer Gruppe von Schulkindern, von denen einige am 22. Mai bei dem von einem Selbstmordanschlag erschütterten Konzert der US-Popsängerin in der Manchester Arena waren. Obwohl die Großveranstaltung nicht einmal 24 Stunden nach dem erneuten Anschlag in London stattfand, ließen sich viele Besucher ihre Feierstimmung nicht nehmen.

Das Benefizkonzert unter dem Motto "One Love Manchester" begann mit einer Schweigeminute für die Anschlagsopfer. Viele der Konzertbesucher trugen Anstecker mit der Aufschrift "Für unsere Engel". Marcus Mumford, Frontmann der Band Mumford & Sons, eröffnete die Show, bei der unter anderem auch die Weltstars Katy Perry, Justin Bieber, Robbie Williams, Miley Cyrus und Pharrell Williams auftraten. "Lasst die Welt eure Widerstandskraft hören", rief Williams an die Menge gewandt.