vor 4 Stunden AFP Berlin Polizei: Anruf bei Ehefrau von Außenminister Gabriel nicht strafbar

Die Polizei in Goslar hat am Dienstag einen Anruf bei der Ehefrau von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) bestätigt, der sich auf dessen politische Tätigkeit bezogen habe. Der Anrufer sei identifiziert worden und polizeilich bekannt.