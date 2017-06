Politik "Pittsburgh steht an der Seite der Welt": Bürgermeister von Pittsburgh erbost über Trump-Aussage

Der Bürgermeister von Pittsburgh, Bill Peduto, hat sich verärgert darüber gezeigt, dass US-Präsident Donald Trump seine Stadt für die Absage des Pariser Klimaschutzabkommens benutzt.

As the Mayor of Pittsburgh, I can assure you that we will follow the guidelines of the Paris Agreement for our people, our economy & future. https://t.co/3znXGTcd8C — bill peduto (@billpeduto) 1. Juni 2017

Fact: Hillary Clinton received 80% of the vote in Pittsburgh. Pittsburgh stands with the world & will follow Paris Agreement @HillaryClinton https://t.co/cibJyT7MAK — bill peduto (@billpeduto) 1. Juni 2017

Dass US-Präsident Donald Trump ausgerechnet Pittsburgh als Rechtfertigung für seinen Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutz-Abkommen anführte, hat den Bürgermeister der Großstadt im Bundesstaat Pennsylvania deutlich verägert.Er repräsentiere Pittsburgh und nicht Paris, begründete Trump am Donnerstagabend den Rückzug der USA aus dem historischen Abkommen zum Kampf gegen den Klimawandel - „Ich wurde gewählt, um Pittsburgh zu repräsentieren, nicht Paris.“ In einer ganzen Serie von Twitter-Kurzbotschaften stellte Bill Peduto am Donnerstag klar, dass die Sympathien seiner Stadt eher Paris als Washington gelten, wenn es um den Kampf gegen den Klimawandel geht. Rasch wurde Peduto daraufhin zum Symbol des lokalen Widerstands gegen Trumps Entscheidung.Mit ihrer Entscheidung, an der „globalen Übereinkunft von Paris nicht teilzunehmen“, hätten sich die USA „Syrien, Nicaragua und Russland“ angeschlossen, erklärte Peduto kurz nach Trumps Verkündung auf Twitter und fügte hinzu, nun sei es an den Städten, die Führung beim Klimaschutz zu übernehmen.Erbost zeigte sich Peduto über Trumps Versicherung, er diene mit dem Ausstieg aus dem Pariser Abkommen den Interessen der USA. „Als Bürgermeister von Pittsburgh kann ich Ihnen versichern, dass wir den Richtlinien des Pariser Abkommens folgen werden, im Interesse unserer Menschen, unserer Wirtschaft und Zukunft“, erklärte er.Der US-Demokrat ärgerte sich nicht zuletzt auch über die Versicherung des US-Präsidenten, er sei gewählt worden, "um die Bürger von Pittsburgh zu vertreten, nicht die von Paris“. „Fakt“ sei, dass Trumps Rivalin im Rennen um das Weiße Haus, Hillary Clinton, in Pittsburgh 80 Prozent der Stimmen bekommen habe, twitterte Peduto und bekräftigte noch einmal: „Pittsburgh steht an der Seite der Welt“.