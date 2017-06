Pfullendorf Pfullendorf-Affäre: Deutliche Kritik des SPD-Wehrexperten Arnold an von der Leyen - "Sie dramatisiert statt zu informieren"

Neue Misstöne um die Bundeswehr in Pfullendorf: Der frühere Kommandeur erhebt schwere Vorwürfe gegen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Und auch vom Wehrexperten der SPD kommt Kritik.

Der frühere Kommandeur der Staufer-Kaserne in Pfullendorf ist sauer. „Ich habe richtig gehandelt und wurde trotzdem zur Rechenschaft gezogen“, sagt Oberst Thomas Heinrich Schmidt. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte den 57-jährigen Offizier Anfang Februar ohne Rücksprache an einen anderen Standort versetzt, nachdem Berichte über sexuelle Nötigung, Mobbing und Misshandlungen in Pfullendorf bundesweit Aufsehen erregt hatten. Inzwischen ist klar: Die Vorwürfe waren aufgebauscht. Die Staatsanwaltschaft in Hechingen hat die Ermittlungen teilweise eingestellt, viele Anschuldigungen hielten einer näheren Überprüfung nicht stand.

Oberst Schmidt dient inzwischen in Leipzig. Von seinem Chefposten im Linzgau hatte er in einem kurzen, freudlosen Übergabe-Appell Abschied genommen. Der 57-Jährige fühlt sich abgeschoben – und wettert in unverblümten Worten gegen die Ministerin. „Ich fühle mich als Bauernopfer“, bekannte er in einem Zeitungsinterview. Die Ministerin als oberste Verantwortliche habe ihn im Stich gelassen. Er sei wütend und fühle sich verletzt.

Unterstützung vom SPD-Wehrexperten Rainer Arnold

„Das ist sein gutes Recht“, sagt der Nürtinger SPD-Wehrexperte Rainer Arnold, „so geht man mit einem Soldaten nicht um.“ Als verteidigungspolitischer Sprecher seiner Fraktion kennt Arnold die Verhältnissse in Pfullendorf. Auch den Chef des Ausbildungszentrums traf er mehrfach. Sein Urteil: „Einige Dinge waren dort nicht in Ordnung, so stellen wir uns innere Führung nicht vor.“

Aber: Strafbar war Schmidts Führungsstil nach Arnolds Auffassung nicht. Wenn die Bundeswehrführung an dem Kommandeur etwas auszusetzen gehabt habe, hätte sie das Gespräch mit ihm suchen müssen, so seine Überzeugung. Stattdessen erfuhr der Oberst, der in Afghanistan und im Kosovo gedient hatte, aus der Presse von seiner Strafversetzung. Verteidigungsministerin von der Leyen benutze selbst kleine Probleme und Missstände hinter den Kasernenmauern, um sich als große Aufräumerin zu profilieren – „und zwar auf dem Rücken der Truppe“, so Arnold im Gespräch mit dieser Zeitung.

Arnold: "Sie dramatisiert statt zu informieren"

Verärgert ist der SPD-Abgeordnete auch über den Umgang mit der Affäre im Verteidigungsausschuss. Am 13. Februar hatte von der Leyen den Abgeordneten einen Bericht von Generalinspekteur Volker Wieker vorgelegt, der mit schwersten Vorwürfe gegen die Verantwortlichen in Pfullendorf gespickt war. Jetzt gibt die zuständige Staatsanwaltschaft in Hechingen Entwarnung – und die Ministerin schweigt. „Sie dramatisiert statt zu informieren“, kritisiert Arnold.

Ähnlich sieht es Agneszia Brugger, grüne Abgeordnete aus dem Wahlkreis Ravensburg und ebenfalls Mitglied im Verteidigungsausschuss. „Gerade bei so gravierenden Vorwürfen muss man sich darauf verlassen können, vollständig und absolut korrekt unterrichtet zu werden“, sagt Brugger. Die Verteidigungsministerin müsse erklären, wie es zu den unterschiedlichen Einschätzungen kam. Obwohl der Aussschuss um eine schriftliche Stellungnahme gebeten habe, warteten die Abgeordneten immer noch auf Auskunft.

Keine Antwort aus dem Verteidigungsministerium

Das Verteidigungsministerium hält sich unterdessen weiter bedeckt. Eine Anfrage dieser Zeitung zu den Vorwürfen blieb unbeantwortet. Zuvor hatte ein Ministeriumssprecher in Berlin zu den Zuständen in der Kaserne Pfullendorf gesagt, dort seien „gravierende Defizite in Führung, Ausbildung, Erziehung sowie Dienstaufsicht festzustellen“. Ungeachtet der strafrechtlichen Einschätzung durch die Staatsanwaltschaft gehe es um eine Aufarbeitung der Verstöße gegen die Grundsätze der inneren Führung. So habe es in Pfullendorf entwürdigende Aufnahmerituale und Ausbildungspraktiken vor dem Hintergrund eines frauenfeindlichen Klimas gegeben.

Tatsächlich ist für die Bundeswehr das Kapitel Pfullendorf noch nicht abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft in Hechingen ermittelt in einem zweiten Verfahren weiterhin gegen sieben ehemalige Soldaten wegen angeblich sadistischer Aufnahmerituale. Trotzdem bezweifelt Arnold, dass die Ministerin mit ihrem Führungsstil auf Dauer Erfolg hat. „Das Misstrauen in der Truppe ist groß“, warnt der SPD-Abgeordnete.

