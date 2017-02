Washington Personal, Prozess, Proteste, Politik: Die Probleme der neuen US-Regierung

Die neue US-Regierung kämpft keine vier Wochen nach der Vereidigung von Präsident Donald Trump mit einer Reihe von Problemen. Eine Übersicht zu aktuellen Herausforderungen.

Donald Trump muss nach dem Rücktritt von Michael Flynn einen neuen Nationalen Sicherheitsberater suchen. Mehrere Kandidaten für Ministerposten und andere wichtige Ämter hat der US-Senat noch nicht bestätigt. Der Regierungsapparat kommt nur langsam in Gang.Ein US-Bundesrichter in Seattle hat das von Trump erlassene Einreiseverbot für Menschen aus sieben mehrheitlich islamisch geprägten Ländern landesweit außer Kraft gesetzt, ein Bundesberufungsgericht in San Francisco hat diese Entscheidung bestätigt - für Trumps Regierung die erste große Niederlage. Noch ist unklar, wo und mit welchen Argumenten der Rechtsstreit weitergeht.Nicht nur im Nachbarland Mexiko, an dessen Grenze Trump eine Mauer bauen lassen will, auch in den USA kommt es weiter zu Protesten gegen die Regierung. Frauengruppen, Forscherverbände, Bürgermeister großer Städte: Viele, die sich von Trump und seiner Politik ausgeschlossen oder angegriffen sehen, stehen gegen ihn auf. Trump ist in sein Amt mit den schwächsten Zustimmungswerten aller bisherigen US-Präsidenten gestartet: In mehreren Umfragen lag die Zahl derer, die seiner Politik zustimmen, nur bei 40 bis 45 Prozent.Nahostkonflikt, Klimaschutz, der Bau von Öl-Pipelines, Arbeitsplätze, die Zukunft der Nato, der Ausstieg der USA aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP, die unsichere Zukunft des nordamerikanischen Handelsabkommens Nafta mit Mexiko und Kanada: Trump hat angekündigt, vieles infrage zu stellen und zu ändern, um Amerika zu angeblicher früherer Größe zu führen („Make America great again“). Neben viel Lärm gebe es aber wenig zu berichten, schreibt das Portal Politico: Trump habe bisher als Präsident „noch fast nichts getan“.