Brüssel Oettinger auf Bewährung

Parlamentarier sehen EU-Kommissar Günther Oettinger kritisch. Zwei Skandale und zu viele Lobby-Kontakte.

Der Eklat kam, als Günther Oettinger sich bereits in Sicherheit wähnte. Bei der Anhörung durch gleich drei Ausschüsse des Europäischen Parlaments hatte sich der gerade ernannte Haushaltskommissar zwar auf harte Fragen und große Skepsis gefasst gemacht. Doch wirklich in die Zange genommen wurde der frühere Digitalkommissar, der das Ressort seiner Vorgängerin Kristalina Georgieva zum Jahreswechsel übernommen hatte, nicht. Umso überraschender kam am gestrigen Dienstag die Mitteilung der Sozialdemokraten, Oettinger keine Empfehlung für seine Aufgabe als Personalkommissar auszusprechen, die ebenfalls zu seinem Portfolio gehört. Auch Grüne und Liberale sehen bei Oettinger Mankos.

„Die Sozialdemokraten glauben nicht, dass Kommissar Oettinger Vizepräsident werden oder das Ressort Personalwesen bekommen sollte“, heißt es in der Mitteilung. Und: "Seine Antworten über erhöhte Transparenz und Lobbying waren besonders schwach.“

Nun ist nicht einmal sicher, ob sich die verschiedenen Fraktionen auf eine gemeinsame Empfehlung an die Kommission einigen können. Stattdessen diskutierten die drei Ausschüsse für Haushalt, Haushaltskontrolle und Recht darüber, ob man Oettinger nur eine teilweise Unterstützung aussprechen könnte.

„Fachfragen zur Haushaltspolitik absolvierte Oettinger souverän“, gab der Finanzexperte der Grünen, Sven Giegold, zwar zu, aber bei Personalfragen weise er „keine besonderen Qualifikationen“ auf. Zwar entschuldigte sich Oettinger bei seiner Anhörung erneut für den Grund des Ärgers: Im Oktober hatte er vor Hamburger Unternehmern abfällig über Chinesen, Homosexuelle und Frauen gesprochen. Erst nach einem Rüffel von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude bat Oettinger eine Woche später um Verzeihung für seinen verbalen Fehltritt.

Doch schon im November hatte ihn der nächste Skandal eingeholt. Der damalige Digitalkommissar war bereits im Frühsommer mit einem Kreml-nahen deutschen Lobbyisten in dessen Privatjet nach Budapest geflogen, wo er Premierminister Viktor Orbán treffen sollte. Bei der Anhörung vor den drei Ausschüssen verteidigte sich Oettinger mit einem „vollen Terminkalender“. Einige Abgeordnete werteten seine Erklärungsversuche als Uneinsichtigkeit. Der Liberale Michael Theurer sprach etwa von Antworten, die „mehr als dürftig“ ausgefallen seien. Andere sprachen von einer „bestenfalls naiven Entscheidung", mit einem pro-russischen Lobbyisten ins Flugzeug zu steigen.

Umso bitterer stieß den Abgeordneten auf, wie Oettinger die häufigen Treffen mit Lobbyisten abtat. Er versuche, für jeden da zu sein, der mit ihm sprechen wolle, so die Worte des früheren baden-württembergischen CDU-Ministerpräsidenten. In seinem Kabinett wies man auf vergleichsweise hohe Werte andere Kommissare hin, die „ressortbedingt“ ebenfalls viele Interessensvertreter empfingen: wie etwa Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska. „Ihm fehlt das Problembewusstsein für die Bedenken der Bürgerinnen und Bürger gegenüber der Übermacht von Interessen finanzstarker Lobbyisten“, hält ihm der Grünen-Europaabgeordnete Giegold vor.

Für zusätzlichen Unmut hatte die Tatsache gesorgt, dass Oettinger das Amt bereits seit dem Jahreswechsel ausübt – noch bevor er vom Parlament befragt werden konnte. Allerdings hatte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Parlamentschef Martin Schulz bereits im Oktober über den Positionswechsel Oettingers zum Jahresbeginn informiert. Am morgigen Donnerstag müssen die Fraktionschefs die Entscheidung des Parlaments an die Kommission übermitteln. An der Entscheidung Junckers wird sie aber wohl nichts ändern – die Empfehlung des Parlaments ist nicht bindend. Indes bleibt offen, ob Juncker Oettinger zu einem seiner Vizepräsidenten machen wird. In seinem Umfeld geht man nicht davon aus, dass dies in den nächsten Monaten der Fall sein könnte. Oettinger ist auf Bewährung.

EU-Haushaltskommissar

Der EU-Haushaltskommissar ist zuständig für das Budget und für Personalfragen. Er hat innerhalb der Brüsseler Behörde eine wichtige Rolle – ein Insider beschreibt die Funktion als die eines Geschäftsführers, der sich auch um die Finanzen der Kommission selbst kümmert. Ansonsten macht der Haushaltskommissar jährlich Vorschläge für das EU-Budget des kommenden Jahres. Darüber verhandelt dann die Mitgliedsstaaten und das Europaparlament miteinander. Die EU-Kommission agiert als Vermittler. Der jährliche EU-Haushalt wird innerhalb der Grenzen des mehrjährigen Finanzrahmens festgelegt. Aktuell betrifft das den Zeitraum von 2014 bis 2020. (dpa)