vor 1 Stunde dpa Washington Oberstes US-Gericht setzt Trumps Einreiseverbote teilweise in Kraft

Es ist ein wichtiger Sieg für Donald Trump: Das Oberste US-Gericht setzt seine Einreiseverbote zumindest zum Teil in Kraft. Aber es gibt Ausnahmen, und endgültig entschieden wird erst im Herbst.