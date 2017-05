Was für ein Tag. Erst Merkel und Obama beim Kirchentag in Berlin. Es wird gejubelt. Dann Merkel und Trump bei der Nato in Brüssel, dort wird demonstriert. Kontrastprogramm zwischen zwei US-Präsidenten. Und das Netz? Spricht über einen schubsenden Trump und ein Händeschüttel-Duell.

Vom Kirchentag zum Nato-Gipfel: Der Tag in Brüssel

Am Rande des Nato-Gipfels: Trump sorgt erneut für Schlagzeilen

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd — Steve Kopack (@SteveKopack) 25. Mai 2017

Slo-mo: Trump appears to push aside/shove another NATO leader to get to the front of the group. pic.twitter.com/K0OC6QnEL4 — Steve Kopack (@SteveKopack) 25. Mai 2017

"Das Buffet ist erö..."



"ERSTER!"



Haha,was für ein debiler, schlecht erzogener Kacktyp. https://t.co/wQUu6tHxVO — Jan Böhmermann (@janboehm) 25. Mai 2017

Ebenfalls unter Beobachtung: Trumps Handschlag mit Macron

Der Name kommt ihm natürlich nicht über die Lippen. Viele Menschen, die dem früheren US-Präsidenten Barack Obama beim Evangelischen Kirchentag am Brandenburger Tor zujubeln, haben Donald Trump trotzdem im Ohr und vor dem geistigen Auge. Ganz sicher auch Obamas „Freundin“ Angela, die an diesem Himmelfahrtstag mit ihm über Gott und die Welt spricht. Noch am Nachmittag wird die Kanzlerin beim Nato-Gipfel in Brüssel auf den neuen US-Präsidenten treffen. Er ist Neuland für sie.Es ist Obamas größter öffentlicher Auftritt seit er mit seiner Frau Michelle nach Trumps Amtseinführung im Januar Washington verließ. Anhänger von ihm sind enttäuscht, dass er sich trotz aller Turbulenzen um Trump so rar gemacht und stattdessen an Urlaub und das große Geldverdienen durch Vorträge gedacht hat.Obama sagt: „Ich habe vor allem versucht, Schlaf nachzuholen.“ In den acht Jahren seiner Amtszeit ist er gealtert, grau geworden. Darüber macht der 55-Jährige selbst schon Scherze. In Berlin ist er hellwach und warmherzig.Mit dem aktuell wohl mächtigsten Mann der Welt sollte Merkel später bei der Nato in Brüssel und am Freitag und Samstag beim G7-Gipfel in Italien zusammenkommen. Kontrastprogramm zu Obama. Balanceakt für Merkel.US-Präsident Donald Trump löste mit einer heftigen Geste einmal mehr Spott und Empörung in den sozialen Netzwerken aus. Während eines Rundgangs durch das neue Nato-Hauptquartier in Brüssel zog er den montenegrinischen Premierminister Dusko Markovic brüsk zur Seite, drängelte sich vor ihn und stellte sich in herrischer Pose neben Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf:Das ging Ihnen zu schnell? Dann noch einmal gaaanz langsam:„Haha, was für ein debiler, schlecht erzogener Kacktyp“, twitterte der Satiriker Jan Böhmermann. Das kurze Video wurde im Netz zahlreich geteilt und kommentiert.Nutzer der sozialen Netzwerke nahmen jede Begegnung von Donald Trump genau unter die Lupe. Besondere Aufmerksamkeit erregte sein Handschlag mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Trump, der für seinen festen Händedruck bekannt ist , musste diesmal offenbar selbst kräftig gegenhalten.Beide Präsidenten hätten mit beachtlicher Intensität zugefasst, berichtete ein anwesender Journalist. „Ihre Knöchel wurden weiß, ihre Kiefer waren zusammengepresst.“ Viele Twitter-Nutzer freuten sich darüber, dass es diesmal anscheinend Trump war, der als erstes den Handschlag lösen wollte.