Wien Österreichs Außenminister Sebastian Kurz ist ehrgeizig und liebt die Schlagzeilen

Klartexter oder Elefant im Porzellanladen? Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz ist längst nicht mehr unumstritten.

Auf den ersten Blick steht Österreichs Außenminister Sebastian Kurz, 30, immer noch ganz oben. Die Europaausgabe des US-Magazins „Politico“ hat ihn im Dezember auf Platz 12 unter Europas einflussreichsten Politikern gewählt. „The fresh face“ wird er genannt und als einer der 28 Menschen bezeichnet, „die Europa 2017 gestalten, aufrütteln und erschüttern“ werden. Auf Platz eins steht übrigens der Londoner Bürgermeister Sadig Khan, gefolgt von der AfD-Politikerin Frauke Petry.

In Österreichs Wirtschaft wird allerdings mit Skepsis wahrgenommen, dass ÖVP-Politiker Kurz jede Gelegenheit nutzt, Schlagzeilen zu machen. Besonders in deutschen Medien gelingt das, wenn er Kanzlerin Merkel kritisiert oder in der „Bild“-Zeitung zur Maut feststellt, dass „österreichische Autofahrer dadurch ungerechterweise benachteiligt werden, was gegen europäisches Recht verstoßen würde“. Natürlich erwähnt Kurz nicht, dass jetzt im Januar in Österreich die Vignetten für 86,40 Euro erneuert werden müssen. Wegen der unabgesprochenen Alleingänge des ehrgeizigen Juniors ist Deutschlands Außenminister Steinmeier inzwischen spürbar auf Distanz gegangen.

Kurz geht auf Konfrontationskurs

Weil Kurz in der Türkeifrage so früh und nachhaltig auf Konfrontationskurs gegangen ist, meldete sich nun der österreichische Wirtschaftsdelegierte in der Türkei zu Wort. Die „verbalen Schlagabtäusche zwischen Wien und Ankara“ seien schädlich für die Wirtschaftsbeziehungen, sagte er. Nachdem Kurz in Brüssel die Beitrittsverhandlungen boykottiert habe, „stornierten türkische Geschäftspartner schon unterzeichnete Verträge“. Dazu passt, dass der Präsident der österreichischen Wirtschaftskammer, Christoph Leitl, zum Thema gemacht hat, dass Kurz den Parteivorsitzenden Reinhold Mitterlehner als Spitzenkandidaten für die nächste Nationalratswahl auszubooten versucht. Leitl empfahl, beide sollten „sich zusammensetzen und untereinander verständigen“.

Mitterlehner ist nicht bereit, Kurz schon jetzt die Spitzenposition zu überlassen. Es sei zu prüfen, ob seine „Kompetenz im Wirtschafts- und Wissenschaftsbereich nicht nützlich sein könnte“, sagte der Wirtschaftsminister. „Üblicherweise“ sei der Vorsitzende der Spitzenkandidat. Die Landeschefs von Oberösterreich, Tirol und der Steiermark haben sich in die Personaldebatte eingeschaltet und Mitterlehner unterstützt. Er sei, so Josef Pühringer, „genauso ein Trumpf-As“ wie Kurz, „und zwar das regierende“. In dieser Woche berät die ÖVP Spitze über die Schwerpunkte 2017.

Mit der Aufgabe als Außenminister „vollkommen ausgelastet“

Kurz, der in den vergangenen Tagen als OSZE-Vorsitzender öffentlichkeitswirksam, aber ergebnislos in die Ukraine gereist ist, reagiert beleidigt auf die Ratschläge aus seiner Partei. Er verstehe die Debatte nicht, lässt er ausrichten. Er sei mit der Aufgabe als Außenminister „vollkommen ausgelastet“. Aus seiner Umgebung wird gestreut, Kurz sei nicht am ÖVP-Vorsitz interessiert. Die Partei sei unführbar. In der ÖVP haben die Landesverbände und die Bünde, also Wirtschaftsbund, Bauernbund usw., die Macht, was Veränderungen erschwert. Für die SPÖ ist dagegen längst klar, dass Kurz bei der nächsten Wahl gegen den regierenden Bundeskanzler Kern antreten wird, auch weil Mitterlehner in Umfragen weit schlechter abschneidet. SPÖ-Wahlhelfer durchforsteten derzeit die Vergangenheit des Jungstars am Gymnasium und in der Wiener Disco-Szene, wo seine politische Karriere als Vorsitzender der Jungen ÖVP mithilfe des „Geilomobils“ ihren Anfang nahm, wird kolportiert, von den Genossen aber dementiert.