Wien Österreich will gegen Pkw-Maut vor EuGH ziehen

Die Drohung Österreichs mit Klage im Streit um die deutsche Pkw-Maut wird konkreter. Verkehrsministerium Jörg Leichtfried (SPÖ) will „zeitnah“ rechtliche Schritte einleiten.

Konkrete Schritte geplant

„Ich halte diese Maut für diskriminierend und mit EU-Recht nicht vereinbar“, sagte der Minister am Freitag in Wien in einer ersten. „Wir haben jetzt Gewissheit, dass Deutschland eine Ausländermaut beschlossen hat.“Am Dienstag will Leichtfried im Parlament die Koalition über sein Vorhaben informieren. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) habe seine Unterstützung bereits zugesagt und Kollegin Angela Merkel (CDU) über die nächsten Schritte Österreichs informiert.Österreich zieht gegen die umstrittene Pkw-Maut in Deutschland also wohl vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH). "Wir werden gegen die Maut klagen", sagte Verkehrsminister Jörg Leichtfried am Freitag nach Angaben der Nachrichtenagentur APA in Wien. Die deutsche "Ausländermaut" sei eine "Diskriminierung anhand der Staatszugehörigkeit".Wann genau Österreich die Klage beim EuGH einbringen will, ist noch unklar. Leichtfried sagte dazu, die EU-Kommission müsse ihr Vertragsverletzungsverfahren niederlegen, dann sei die Klage möglich.Der Bundesrat hatte am Freitagvormittag das bereits vom Bundestag beschlossene Gesetz zur sogenannten Infrastrukturabgabe gebilligt. Damit sollen Vignetten für Bundesautobahnen eingeführt werden, deutsche Autofahrer sollen aber über die Kfz-Steuer entlastet werden. Österreich hatte die geplante Maut immer wieder kritisiert und die Position vertreten, dass EU-Ausländer nicht benachteiligt werden dürften.