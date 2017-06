vor 3 Stunden dpa Wien/Luxemburg Österreich will definitiv gegen deutsche Maut-Pläne klagen

Die Pkw-Maut in Deutschland sorgt für Ärger bei einigen Nachbarn. Die Regierung in Wien will sie kippen. Zu einem Treffen mautkritischer Anrainerstaaten wurde aber auch ein Teilnehmer aus Berlin erwartet.