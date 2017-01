Internet Nur ein Viertel aus Deutschland: Aus diesen Ländern stammen die Facebook-Fans von Angela Merkel

Auch wenn Angela Merkel in den sozialen Medien meistens Opfer von Hass und Beschimpfungen wird, hat keine Politikerin in Europa so viele Facebook-Fans wie die Kanzlerin. Überraschend ist dabei: Gerade mal ein Viertel der Fans kommen wirklich aus Deutschland.

Deutsche Politiker mit den meisten Facebook-Fans

Merkel hat weltweit Fans

Die Länder im Detail: Indien

Brasilien

Vereinigte Staaten von Amerika

Ägypten

Irak

Die Zahlen im Einzelnen

Weitere Zahlen und Erkenntnisse aus der Statistik

Angela Merkel ist auf Facebook sehr beliebt. Ja, Sie haben richtig gelesen. Denn auch wenn die Bundeskanzlerin auf dem sozialen Netzwerk oft vor allem das Ziel von Hass und Beschimpfungen ist, so hält sie gleichzeitig einen Rekord: Keine europäische Politikern hat so viele Facebookfans auf dem sozialen Netzwerk wie die Bundeskanzlerin. Das ergab eine Erhebung von Mediacontrol.Es dürfte keine Überraschung sein, dass es zumindest in Deutschland keinen Politiker gibt, der ihr in fantechnisch in dem sozialen Netzwerk auch nur annährend das Wasser reichen könnte. So kommt Gregor Gysi „nur“ auf rund 451.000 Fans, Parteigenossin Sahra Wagenknecht auf knapp 339.000. Auf Platz vier findet sich Frauke Petry von der AfD, vor Frank-Walter Steinmeier, SPD, mit 164.000 Fans und weit vor Christian Lindner von der FDP, der immerhin noch 91.000 Fans auf Facebook hat.Betrachtet man die Erhebung genauer, so fällt eines ziemlich schnell auf: Die meisten Fans hat Kanzlerin Merkel natürlich in Deutschland, allerdings machen diese „nur“ 24% der von all ihrer Facebook-Fans – das macht insgesamt rund 550.000 Fans. Daher lohnt sich auch ein Blick auf die Top-5 der Länder, die am häufigsten einen Daumen hoch für die Regierungschefin gegeben haben.57.000 Menschen in Indien folgen der Bundeskanzlerin auf Facebook. Das ist eine enorm große Zahl, bedenkt man, dass die Kanzlerin zuletzt 2015 das Land besuchte, im selben Jahr, in dem Indien Partnerland der Hannover Messe war. Seit dem hat es keine weiteren Staatsbesuche gegeben. Allerdings muss man beachten, dass die Verbindungen zwischen Deutschland und Indien seit langem als gut gelten: so ist die Bundesrepublik das einzige Land, mit dem Indien regelmäßig sogenannte Regierungskonsultationen abhält. Zudem ist Deutschland der wichtigste Handelspartner 1,2 Milliarden einwohnerstarkem Staates und gehört zu den 10 wichtigsten Direktinvestoren im Land. Dieser wirtschaftlich positive Einfluss spiegelt sich auch in den Facebook-Likes.Nicht auf dem asiatischen Subkontinent, auch in Südamerika kann die Kanzlerin sich über jede Menge Facebook-Fans freuen. So gaben in Brasilien fast 60.000 Menschen Merkel einen Daumen nach oben. Die Gründe: Das Land ist das einzige in Lateinamerika, mit dem Deutschland durch eine strategische Partnerschaft verbunden ist. Daneben sind die beiden Länder auch wirtschaftlich eng verbunden. So betrugen laut dem Auswärtigen Amt die Exporte nach Brasilien im Jahr 2015 9,9 Milliarden Euro.Allerdings dürfte hinter der hohen Zahl von brasilianischen Merkel-Fans noch ein weiterer Grund stehen: In mehreren Staaten des Landes haben bis zu 40% der Einwohner deutsche Wurzeln.Auch in den USA ist Merkel auf Facebook ein Begriff und kann sich über 74.000 Fans aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten freuen. Neben der langen, geschichtlichen Verbindung und den in Zukunft wohl noch enger werdenden wirtschaftlichen Verknüpfungen dürfte hierbei eine große Rolle spielen. Hilfreich für die Zahlen ist mit Sicherheit auch die Tatsache, dass „Made in Germany“ in den USA einen sehr hohen Stellenwert besitzt und dort mit „Qualität“ gleichgesetzt wird. Trotzdem liegt der Grund wohl, ähnlich wie in Brasilien, in der Geschichte vieler Amerikaner: Laut einem Zensus von 2015 knapp 45 Millionen US-Bürger deutsche Wurzeln. (https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk). Auch die Familie des gewählten US-Präsident Donald Trump hat ihren Ursprung in „Good old Germany“.Ägypten und Deutschland sind wirtschaftlich sehr eng verbunden. So hatten die beiden Länder im Jahr 2015 ein Handelsvolumen von 5,2 Milliarden Euro. Früher war der Tourismus ein wichtiger Zweig in den Land, dieser ist jedoch seit dem arabischen Frühling immer weiter eingebrochen. Seit Dezember 2016 hat das Auswärtige Amt eine Teilreisewarnung ausgesprochen und rät Besuchern zum Beispiel dringend davon ab, alleine Überlandfahrten zu unternehmen oder das ägyptisch-israelische Grenzgebiet zu besuchen.Trotzdem versucht die Kanzlerin die Verbindungen mit dem Land vor allem in Sicherheitsfragen zu verbessern. Merkel braucht das Land in der Flüchtlingsfrage, auch wegen der strategischen Wichtigkeit innerhalb des arabischen Raumes. Ägypten unterstützt, auch wegen seiner eigenen politischen Interessen, eine Lösung des Syrienkonfliktes – wovon letztlich die Kanzlerin ebenso profitieren würde, könnte das doch die Zahl der Flüchtlinge signifikant senken. Im Gegenzug sicherte die Bundesrepublik dem Land eine engere Entwicklungszusammenarbeit zu. Das kommt anscheinend gut an im Land der Pharaonen und bescherte Merkel 91.000 Facebook-Fans.Fast jeder zehnte Merkel-Fan auf Facebook kommt aus dem Irak. Das ist allerdings kein Grund zur Freude, denn: Das Land ist seit dem zweiten Irakkrieg 2003 weder politisch noch wirtschaftlich zur Ruhe gekommen. Der IS kontrolliert weite Teile des Landes und Millionen Iraker sind auf der Flucht. Außerdem kursierten im Irak lange Falschmeldungen über Deutschland und die Möglichkeiten, die einen dort erwarten würden. Merkel wurde mit ihrer Entscheidung das Dublin-Abkommen auszusetzen zu einer Heilsbringern und einem Hoffnungssymbol – auch auf Facebook.Auch wenn mittlerweile viele Iraker wieder in die Heimat zurückgehen, so hat bleiben die Facebookzahlen in diesem Land doch recht hoch.Betrachtet man die weiteren Fanzahlen der Kanzlerin fällt vor allem auf, dass diese ziemlich homogen verteilt sind. Skurril ist dabei eher, dass die Kanzlerin relativ wenig Fans im deutschsprachigen Raum hat. So haben knapp 25.000 Menschen in Österreich der Kanzlerin einen Daumen nach oben gegeben, in der Schweiz nur knapp 15.000. Zum Vergleich: In Griechenland, wo Merkel auch wegen ihrer strikten Sparpolitik vielerorts zu einem Hasssymbol geworden ist, sind es gerade mal 2000 Fans weniger – damit aber noch immer fast 3000 Fans mehr, als die Kanzlerin in den Niederlanden hat.Ebenfalls skurril: Neben Indien hat die Kanzlerin die meisten Fans in Vietnam. In keinem anderen asiatischen Land ist Merkel so beliebt wie dort. 30.000 Vietnamesen folgen ihr auf Facebook. Gut möglich, dass auch hier das Interesse an der 62-Jährigen eng mit wirtschaftlichen Interessen verbunden ist, schließlich ist Deutschland der wichtigste Handelspartner des Landes innerhalb der EU.