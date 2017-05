vor 9 Stunden dpa Seoul Nordkorea warnt die USA nach Raketentest - „Perfektes Waffensystem“

Nordkoreas jüngster Raketentest hat im Ausland erneut große Empörung ausgelöst. Machthaber Kim Jong Un warnt die USA und kündigt zudem neue Raketen- und Atomtests an. Südkorea und Japan wollen im Konflikt mit ihrem Nachbarn eng zusammenarbeiten.