USA Neues von Donald Trump  der Präsident ist wütend

Am Wochenende rastet Donald Trump auf Twitter einmal mehr aus. Der US-Präsident beschimpft seinen Amtsvorgänger Barack Obama, wirft ihm Abhören im Wahlkampf vor, rückt alles in die Nähe einer Staatsaffäre. Aber: Obama lässt das – natürlich – nicht auf sich sitzen

Am Samstag um 7.02 Uhr war US-Präsident Donald Trump besonders wütend. Ein "böser (oder kranker) Kerl" sei Barack Obama, schrieb der Präsident beim Kurznachrichtendienst Twitter, weil sein Amtsvorgänger die Telefone im Trump-Tower während des Wahlkampfs habe anzapfen lassen. Konkrete Beweise legte er nicht vor, und Obama ließ die Vorwürfe durch seinen Sprecher umgehend dementieren. Alles nur eine Erfindung also? Eines steht jedenfalls fest: In der noch jungen Ära Trump erleben die USA eine weitere Zerreißprobe – und einmal mehr spielt dabei Russland eine Hauptrolle.

Standen zuletzt die Verbindungen von Trump-Mitarbeitern zum Moskauer Botschafter in den USA im Mittelpunkt von kritischen Fragen, so geht es nun um den Vorwurf eines Lauschangriffs, den die Regierung des damals amtierenden Präsidenten auf einen chancenreichen Präsidentschafts-Kandidaten der anderen Partei durchgeführt haben soll. Trump hatte sich bei seinen Anschuldigungen wohl zunächst auf Behauptungen der rechtskonservativen Internetseite "Breitbart.com" und Angaben des rechten Radio-Moderators Mark Levin gestützt. Levin erwähnte, dass am 1. Juni 2016 Obamas Regierung beim Fisa-Geheimgericht, das die Bespitzelung ausländischer Bürger und Dienste genehmigen soll, die Überwachung von Trump und dessen Team erstmals beantragt habe. Hintergrund seien vermutete Verbindungen zu Moskau gewesen. Das Gericht habe diesen Antrag abgelehnt.

Im Oktober sollen Regierungsstellen einen zweiten Lauschantrag gestellt haben. Es ging dabei um Verbindungen zu russischen Banken. Dieses Mal soll das Gericht laut Levin zugestimmt haben. Obwohl die Untersuchung keine verwertbaren Ergebnisse gebracht hätte, sei aber Trump aus Gründen der nationalen Sicherheit weiter abgehört worden, so das Magazin "National Review". Nur zwei Wochen vor seinem Abschied ordnete Obama an, dass die bei Abhöraktionen federführende NSA global abgefangene Kommunikation mit 16 anderen Dienststellen teilen könne – ohne Rücksicht auf den Datenschutz. Damit könnte er sichergestellt haben, dass für Trump unliebsame Informationen an die Öffentlichkeit kommen.

Auch Medien wie der TV-Sender CNN gehen davon aus, dass es Anträge der Obama-Regierung beim Fisa-Gericht gegeben hat. Unklar ist bisher, wer dahinter gesteckt haben könnte. Obamas Dementi lässt jedenfalls genügend Spielraum für den Fall, dass es tatsächlich Lauschangriffe gegeben hat: "Es war eine Kardinalregel der Regierung Obama, dass kein Mitarbeiter des Weißen Hauses sich jemals in eine unabhängige Untersuchung einmischt, die vom Justizministerium geführt wird." Sprich: Das Ministerium könnte durchaus Trumps Telefone angezapft haben.