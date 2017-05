Berlin Neuer Streit zwischen Ministerien über Glyphosat steht bevor

Was ist Glyphosat? Ein chemischer Wirkstoff, der in Pflanzenschutzmitteln zur Unkrautbekämpfung eingesetzt wird. Er verhindert die Produktion von Aminosäuren, sodass die Pflanze schließlich abstirbt. Nutzpflanzen allerdings werden mittels Gentechnik resistent gegenüber dem Herbizid gemacht, und die Aminosäureproduktion bei Mensch und Tier wird von ihm ohnehin nicht beeinflusst.

Wie lange ist Glyphosat schon auf dem Markt? Das Mittel wurde erstmal 1950 in der Schweiz synthetisiert. Seit den 1970ern wird es massiv in der Landwirtschaft eingesetzt, und zwar in erster Linie vor der Aussaat, um die Äcker von Unkraut zu befreien.

Wie weit verbreitet ist Glyphosat? Es wird von Monsanto und anderen globalen Firmen unter verschiedenen Namen vermarktet und ist das am häufigsten verkaufte Herbizid überhaupt. In Deutschland wird es über rund 40 Prozent aller Ackerflächen verteilt, in einer Menge von knapp 6000 Tonnen pro Jahr. Der Einsatzschwerpunkt liegt im Norden und Osten Deutschlands, was man auch an den hohen Glyphosat-Werten sieht, die man im Bier aus diesen Regionen gefunden hat.