Nato-Generalsekretär: Die Nato ist keine Weltpolizei

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht im dpa-Interview über das Dilemma im Syrien-Krieg und die Haltung gegenüber Russland.

Herr Generalsekretär, die Nato ist das mächtigste Militärbündnis der Welt. Wieso hat sie es zugelassen, dass der Krieg in Syrien 2016 noch einmal eskalieren konnte – zugunsten von Machthaber Baschar al-Assad?

Wir wissen, dass der Einsatz militärischer Gewalt ein sehr mächtiges Instrument ist, aber wir sind uns auch darüber bewusst, dass militärische Gewalt nicht immer die Probleme löst. Manchmal kann der Gebrauch militärischer Gewalt eine schreckliche Situation noch schlimmer machen. Die Bündnispartner haben die Lage in Syrien analysiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Militäreinsatz die Situation noch einmal verschlimmern könnte.

In Bosnien-Herzegowina und in Libyen hat die Nato eingegriffen, um staatlich organisiertes Morden zu beenden.

In diesen Fällen gab es ein Mandat der Vereinten Nationen. Im Fall Syrien sehen wir leider, dass die UN blockiert sind, wie es dem UN-Sicherheitsrat nicht möglich ist, sich zu einigen. Das schwächt die Handlungsfähigkeit der ganzen internationalen Gemeinschaft.

Ist der Verzicht auf ein Eingreifen nicht ein klares Signal an Kremlchef Wladimir Putin, dass er sich außerhalb des Nato-Gebiets alles erlauben kann? Wäre es nicht zumindest möglich gewesen, eine Flugverbotszone und ein Waffenembargo durchzusetzen?

Die Hauptaufgabe der Nato ist es, die Bündnispartner und das Bündnisgebiet zu schützen. Die Nato ist keine Weltpolizei. Wir können nicht dahin kommen, dass wir immer militärische Gewalt anwenden, wenn wir Konflikte und menschliches Leiden sehen. Das würde voraussetzen, dass wir immer zu der Einschätzung kommen, dass der Einsatz militärischer Gewalt zu weniger menschlichem Leid führt. Aber so ist es nicht: Wir werden eher mehr und nicht weniger Konflikte und Leid haben, wenn wir einfach immer auf militärische Gewalt zurückgreifen. Aber klar, in dem Fall stecken wir in einem Dilemma.

Damit die Nato aktiv werden kann, müssen alle Mitgliedstaaten zustimmen. Welchen Anteil trägt die Bundesregierung daran, dass die Nato im Bereich aktives Krisenmanagement zuletzt kaum noch eine Rolle spielte?

Die Bundesregierung und Deutschland haben zuletzt in entscheidender Weise dazu beigetragen, in unserer Nachbarschaft für Stabilität zu sorgen. In Afghanistan ist Deutschland eine der Führungsnationen, Deutschland wird künftig den obersten zivilen Nato-Vertreter in dem Land stellen. Am Anti-IS-Kampf im Irak und in Syrien beteiligt sich Deutschland ebenfalls mit Tornado-Aufklärungsflugzeugen und mit einem Tankflugzeug. Die Nato bildet zudem irakische Militärs aus und stellt der internationalen Anti-IS-Koalition Awacs-Aufklärungsflugzeuge zur Verfügung, deren Crews aus vielen deutschen Soldaten bestehen. Zudem ist Deutschland die Führungsnation bei den Nato-Aktivitäten in der Ägäis. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat in erheblichem Maße dazu beigetragen, dass dieser Einsatz zustande gekommen ist. Ich bin ihr sehr dankbar für ihre Führungsstärke.

Nichtsdestotrotz: Die USA würden die Nato gerne stärker am Anti-IS-Kampf beteiligen. Deutschland lehnte dies bislang ab. Können sie das nachvollziehen?

Deutschland hat beim Nato-Gipfel in Warschau die Entscheidung mitgetragen, die Unterstützung für die Anti-IS-Koalition zu erhöhen.

Aber eben nicht in dem Maße, wie es sich die Amerikaner gewünscht hatten.

Für mich ist es entscheidend, dass die Nato in der Lage ist, sich zu einigen, Entscheidungen zu treffen und diese umzusetzen. Das ist das, was wir getan haben. Es gibt immer Diskussionen unter den Nato-Partnern, es gibt immer unterschiedliche Lagebewertungen. Was die Nato stark macht, ist die Fähigkeit, das auszudiskutieren.

Sie und andere sagen, dass Nato-Staaten vonseiten Russlands keine unmittelbare Gefahr drohe, gleichzeitig reagiert die Nato mit der größten Aufrüstungsinitiative seit dem Ende des Kalten Krieges auf den Ukrainekonflikt. Was sagen sie denjenigen, die vor überflüssigem Säbelrasseln warnen?

Wir müssen daran erinnern, dass die Nato nur zur Friedenssicherung Truppen in die baltischen Staaten und nach Polen schickt. Wir befinden uns in einer Situation, in der die russische Seite intensiv aufrüstet und sich gewillt zeigt, Gewalt gegen seinen Nachbarn Ukraine anzuwenden. Wir antworten darauf maßvoll und defensiv. Es geht um ein paar Tausend Soldaten – im Vergleich zu Zehntausenden russischen Soldaten. Es geht um eine begrenzte, multinationale Präsenz, die zeigen soll, dass wir zusammenstehen und einander schützen.



Zur Person

Jens Stoltenberg (57) ist seit Oktober 2014 Generalsekretär der Nato. Zuvor war er insgesamt fast zehn Jahre Ministerpräsident seines Heimatlandes Norwegen. In dieser Funktion erlebte er auch die Anschläge des rechtsextremen Massenmörders Anders Behring Breivik in Oslo und auf Utøya im Sommer 2011. Stoltenberg ist ursprünglich Wirtschaftswissenschaftler. Er ist Vater von zwei erwachsenen Kindern. Zu seinen Hobbys zählen Skilanglauf und Wandern. (dpa)