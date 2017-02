vor 32 Minuten Alexander Michel Pfullendorf Nackttanz in der Staufer-Kaserne in Pfullendorf: Was die Ermittler herausgefunden haben

Immer mehr schlüpfrige Details kommen im Bundeswehr-Skandal ans Tageslicht. So zwangen Ausbilder eine Soldatin zum Tanz an einer Stange und begrapschten sie an Brüsten und Genitalien

