Stuttgart Nach strittigen Abschiebeplänen: Gesprächsbedarf bei Grün-Schwarz

Vor dem Hintergrund der gerichtlich ausgesetzten Abschiebung eines Familienvaters nach Afghanistan sucht das Staatsministerium in Stuttgart das Gespräch mit dem CDU-geführten Innenministerium. Es geht um grundsätzliche Kriterien für Abschiebungen.

Nach der gerichtlich ausgesetzten Abschiebung eines Familienvaters nach Afghanistan hat das Staatsministerium Gesprächsbedarf mit dem CDU-geführten Innenministerium. Es sei unabdingbar, dass die Kriterien der grün-schwarzen Landesregierung für Abschiebungen eingehalten würden, sagte Regierungssprecher Rudi Hoogvliet am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Gerade bei Abschiebungen nach Afghanistan müsse wegen der dortigen prekären Sicherheitslage jeder Einzelfall mit größter Sorgfalt geprüft werden. Diese Prüfung obliege dem Innenministerium.

Hoogvliet erinnerte daran, dass für die grün-schwarze Landesregierung vorrangig Straftäter und alleinreisende Männer für eine Abschiebung nach Afghanistan in Betracht kämen. Der Verwaltungsgerichtshof hatte die Abschiebung eines türkisch-afghanischen Mannes ausgesetzt, der zwei minderjährige Kinder hat. Zudem darf nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe zunächst auch ein Afghane, der eine depressive Störung haben soll, nicht zwangsweise in seine Heimat zurückgebracht werden. Insgesamt wurden am Mittwochabend vier Männer, die in Baden-Württemberg lebten, nach Kabul geflogen.