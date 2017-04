New York Nach mutmaßlichem Giftgas-Angriff in Syrien: Westen verstärkt Druck auf Assad mit UN-Resolutionsentwurf

Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien will der Westen den Druck auf den syrischen Machthaber Baschar al-Assad verstärken. In einem Resolutionsentwurf der USA, Großbritanniens und Frankreichs wird der Angriff verurteilt und eine baldige Untersuchung verlangt.

In einem Resolutionsentwurf der USA, Großbritanniens und Frankreichs, der am Mittwoch dem UN-Sicherheitsrat zur Abstimmung vorgelegt werden soll, wird der Angriff auf Chan Scheichun verurteilt und eine baldige Untersuchung verlangt. Die US-Regierung machte Russland und den Iran für den Angriff mitverantwortlich.

In dem Resolutionsentwurf, der der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag (Ortszeit) in New York vorlag, wird die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) aufgerufen, ihre Befunde zu dem Angriff schnell vorzulegen. Von der syrischen Regierung werden unter Androhung von Sanktionen alle Informationen über Militäreinsätze zum Zeitpunkt des Angriffs verlangt. Der britische UN-Botschafter Matthew Rycroft sagte vor Journalisten, der Angriff in Chan Scheichun sei "eindeutig ein Kriegsverbrechen".

Bei dem mutmaßlichen Giftgasangriff in der nordwestlichen Provinz Idlib waren am Dienstag nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mindestens 58 Menschen getötet worden, darunter 19 Kinder und 13 Frauen.

Zudem wurden mindestens 160 Menschen verletzt. Sie zeigten nach Angaben der Beobachtungsstelle sowie von Ärzten vor Ort typische Symptome von Giftgas-Opfern wie Atemnot, Ohnmachtsanfälle, Übelkeit und Schaum vor dem Mund. Zur Art des Giftes konnte die Beobachtungsstelle keine Angaben machen.

Die Beobachtungsstelle, die den bewaffneten Rebellen nahesteht, stützt sich auf ein Netz von Informanten in Syrien. Von unabhängiger Seite sind ihre Angaben schwer zu überprüfen.

Die syrische Armee wies jegliche Verantwortung "kategorisch" zurück. Sie habe niemals Giftgas eingesetzt und werde dies auch künftig nicht tun. Vielmehr seien "terroristische Gruppen" verantwortlich. Nach UN-Untersuchungen haben im Syrien-Konflikt sowohl die Regierung als auch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bereits Giftgas eingesetzt.

Die USA machten Syriens Machthaber Assad direkt für den Angriff verantwortlich. Der Sprecher von US-Präsident Donald Trump, Sean Spicer, sagte, seine Regierung sei "überzeugt" davon, dass Assad für diese "verwerfliche Tat" verantwortlich sei. Auch Frankreich und Großbritannien vermuteten die syrischen Regierungstruppen hinter dem Angriff.

US-Außenminister Rex Tillerson erklärte, der Angriff zeige, wie Assad vorgehe: "mit brutaler, ungenierter Barbarei". "Als selbsterklärte Garanten des in Astana verhandelten Waffenstillstands tragen Russland und der Iran eine große moralische Verantwortung für diese Toten", fügte Tillerson hinzu. Die beiden Länder müssten ihren Einfluss auf Damaskus geltend machen, um "zu garantieren, dass so ein schrecklicher Angriff nie wieder passiert".

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) sagte, sollte sich der Giftgasangriff bestätigen, "wäre dies ein Akt kaum zu überbietender Grausamkeit". Frankreichs Präsident François Hollande sprach von einem "Massaker". Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte, die Assad-Regierung trage nach dem Angriff nun "die vorrangige Verantwortung". Der UN-Gesandte für Syrien, Staffan de Mistura, forderte eine umfassende Aufklärung.

Wie ein AFP-Reporter berichtete, wurde auch ein Krankenhaus aus der Luft angegriffen, in der Opfer des mutmaßlichen Giftgasangriffes behandelt wurden. Ob es durch den Beschuss weitere Opfer gab, war zunächst unklar.

Das Rebellenbündnis, das Chan Scheichun kontrolliert, kündigte massive Racheaktionen an. "Wir rufen alle Kämpfer in Syrien auf, die Fronten in Flammen aufgehen zu lassen", erklärte Tahrir-al-Scham im Internet. Das Bündnis wird von der Gruppe Fatah-al-Scham dominiert, die früher mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündet war.

Der Verhandlungsführer der syrischen Opposition bei den Friedensgesprächen in Genf, Mohammed Sabra, kommentierte den mutmaßlichen Giftgasangriff: "Wenn die Vereinten Nationen das Regime nicht von solchen Verbrechen abhalten können, wie können sie einen Prozess bewirken, der zum politischen Wandel in Syrien führt?"