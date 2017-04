Paris Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl: Zwischen Schock und Erleichterung

Emmanuel Macron ist auf dem Weg in den Élyséepalast. In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich lag der Sozialliberale vorne. Am 7. Mai wird er in der Stichwahl gegen Marine Le Pen antreten. Eine Analyse des Wahltags.

Was für eine Wahl, was für ein Duell. Mann gegen Frau. Linksliberal gegen rechtsextrem. Öffnung gegen Abschottung. Mehr Europa gegen möglichst wenig. Deutschland-Freund gegen Deutschland-Feindin. Brückenbauer gegen Demagogin. Beide Kandidaten können Frankreichs neuer Präsident werden. Sie sind: Emmanuel Macron (39), smarter Liebling und Hoffnungsträger aller Pro-Europäer. Und Marine Le Pen (48) von der rechtsextremen Front National, das Schreckgespenst für Brüssel und Berlin.

Die erste Runde ging an Emmanuel Macron. Seine Anhänger in der Halle auf dem größten Messegelände von Paris warteten nicht ab, bis es 20 Uhr war. Schon vor der offiziellen Verkündigung des Wahlergebnisses hatte die für sie so frohe Kunde die Runde gemacht: Ihrem Kandidaten war der Sprung in die zweite Runde der Präsidentschaftswahl gelungen – er könnte damit unmittelbar vor dem Sieg stehen.

Der Enthusiasmus brach sich Bahn, die Frankreich- und Europa-Flaggen schwenkten in der Luft. Dass diesem Politik-Neuling, der gerade einmal vor einem Jahr, damals noch als Wirtschaftsminister, seine eigene Partei „En Marche!“ („In Bewegung!“) gegründet hatte, ein solcher Aufstieg vorbei an den etablierten Parteien gelingt, erschüttert Frankreichs politische Landschaft.

Macron will für einen Neuanfang stehen

Auch wenn nicht alle Wähler mit dem Herzen für ihn gestimmt hatten – bei vielen setzte sich in den vergangenen Tagen die Überzeugung eines „nützlichen Votums“ durch, da er als einziger linksgerichteter Politiker aussichtsreich schien, um eine Konfrontation von Marine Le Pen und François Fillon zu verhindern. Der 39-Jährige will für einen Neuanfang stehen, das linke und das rechte Lager im Zentrum zusammenführen. Schwerpunkte setzte er im Wahlkampf sowohl auf das Versprechen, die Wirtschaft zu stützen und von Blockaden zu befreien, wie auch auf die Schul- und Bildungspolitik gerade in sozialen Brennpunkten, um mehr Chancengleichheit zu erreichen. Macron sieht sich weder links noch rechts, sondern will pragmatisch aus jedem Lager Themen aufnehmen. New Labour von Tony Blair und die Neue Mitte von Gerhard Schröder lassen grüßen. Ein strategischer Brückenschlag, der sich offensichtlich ausgezahlt hat.

Traut man den Umfragen, ist Macron in Durchgang zwei am 7. Mai der klare Favorit. Doch Angela Merkel und die EU-Granden sollten und wollten sich nicht zu früh freuen. Das Brexit-Votum und die US-Wahl haben gezeigt: Alles ist möglich. Auch Frankreich steckt in einer tiefen Terror- und Sinnkrise, das hat der turbulente Wahlkampf überdeutlich gezeigt. Noch drei Tage vor der Wahl erschüttert eine tödliche Attacke auf Polizisten auf den Champs-Élysée das Land. Aber da ist noch mehr: Die Le Pen und Mélenchon wurden auch getragen von einer Welle des Frusts und der Enttäuschung über die da in Paris, über korrupte Politiker, über das System, über den wirtschaftlichen Stillstand. Über ein als unsozial empfundenes Europa, in dem der Musterschüler Deutschland so oft den Ton angibt.

Der erste Wahlgang in Frankreich machte es mehr als deutlich: Das Land driftet ab in die Extreme. Über 40 Prozent holen die extreme Rechte und die extreme Linke zusammen. Das etablierte Parteiensystem mit Sozialisten und Republikanern ist zusammengebrochen. Gestern Abend äußerte sich der sozialistische Benoit Hamon noch als erster mit einer klaren Ansage: „Ich rufe zur Wahl von Emmanuel Macron auf, um den Front National zu schlagen.“ Er übernehme die volle Verantwortung für das Ergebnis.

Fillon räumt Niederlage ein und fordert Unterstützung für Macron

Auch der Republikaner François Fillon, im Wahlkampf von Skandalen geschüttelt, räumte seine Niederlage ein und forderte Unterstützung für Macron. Er konnte sich von seinen vielen Negativ-Schlagzeilen nicht mehr erholen. Viele wichtige Prozentpunkte verlor der Sozialist Hamon an den Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon. Der 65-Jährige riss mit seinen Forderungen nach einer radikalen Umverteilung von Wohlstand und einem Abschied Frankreichs aus der EU und der Nato zwar viele Franzosen mit. Dass er auch regieren kann, trauten sie dem wortgewaltigen Volkstribun aber dann doch nicht zu.

Doch auch für Le Pen dürfte es ein Abend mit gemischten Gefühlen gewesen sein. Der FN-Chefin war lange in Umfragen der erste Platz vorausgesagt worden – der Platz hinter Macron ist eine Enttäuschung. Gleichzeitig übertrifft sie ihr eigenes Ergebnis der Wahl 2012 deutlich, als sie noch an dritter Position landete. Auch überflügelt Le Pen ihren Vater Jean-Marie Le Pen, der 2002 mit knapp 18 Prozent der Stimmen die zweite Runde der Präsidentschaftswahl erreichte. Er profitierte damals von der Zerstrittenheit und dem Vertrauensverlust der Volksparteien – wie nun seine Tochter.

Die Programme

Emmanuel Macron: Der frühere Wirtschaftsminister von Präsident François Hollande will das Rechts-Links-Schema durchbrechen und tritt als unabhängiger Kandidat an. Der 39-jährige Chef der Bewegung En Marche! (In Bewegung) setzt auf Europa und damit eine Partnerschaft mit Deutschland. Er will als Präsident 120 000 Stellen im öffentlichen Dienst streichen. Der Arztsohn war bis 2012 gut bezahlter Investmentbanker bei Rothschild & Cie..

Marine Le Pen: Die Rechtspopulistin von der Front National (FN) ist eine leidenschaftliche EU-Gegnerin. Sie will die Franzosen über den Verbleib in der Union abstimmen lassen. Außerdem soll Frankreich den Euro abschaffen und das Schengen-Abkommen für das Reisen ohne Grenzkontrollen verlassen. Die 48-jährige Chefin der FN pocht auf nationale Unabhängigkeit – sie wolle nicht „Vizekanzlerin von Frau Merkel“ sein, sagte Le Pen in der Debatte. „Ich will die Einwanderung stoppen“, lautet eine ihrer Devisen. (dpa)