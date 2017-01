Nach Trump-Interview: Europas Politiker rufen zur Geschlossenheit auf

Unter europäischen Politikern hat das Interview des künftigen Präsidenten Donald Trump für Aufregung gesorgt. Die Nato hat die Aussagungen "mit Besorgnis aufgenommen".

Nato reagiert "mit Besorgnis"

Martin Schulz mahnt zur Gelassenheit

Österreich lobt Annäherung an Russland

Angesichts des bevorstehenden Amtsantritts von Donald Trump als neuer US-Präsident haben mehrere EU-Länder zur Geschlossenheit der Europäer und stärkerem internationalen Engagement aufgerufen. Die EU habe „jetzt die Chance“, auch Trump zu zeigen, dass sie „Außenpolitik ernst nimmt“, sagte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn,Es wäre „schade“, wenn die USA international „egoistisch“ oder „eher zerstörerisch vorgehen würden“. Dann wären die Folgen „sehr, sehr weitreichend“. Trump hatte in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung und der britischen „Times“ den Austritt Großbritanniens aus der EU als „großartige Sache“ bezeichnet und gesagt, er rechne mit weiteren EU-Austritten. Die EU sah er vor allem als „ein Mittel zum Zweck für Deutschland“. Für ihn spiele es keine Rolle, ob die EU „getrennt oder vereint ist“, sagte der künftige US-Präsident. Die Nato bezeichnete er zudem als „obsolet“.Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sagte in Brüssel, die Interview-Aussagen Trumps zu EU und Nato hätten nicht nur in Brüssel „für Verwunderung und Aufregung gesorgt“. Die Nato habe sie ihrerseits „mit Besorgnis aufgenommen“, sagte Steinmeier beim Treffen mit seinen EU-Kollegen nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. „Die beste Antwort auf das Interview des amerikanischen Präsidenten ist die Einheit der Europäer, zusammenzurücken“, sagte der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault beim Treffen mit seinen Kollegen in Brüssel. Er warnte vor „einer Rückkehr zum Nationalismus und einer Jeder-für-sich-Herangehensweise“ in der Weltpolitik. Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz sagte, dass die EU vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise und des Brexit-Beschlusses der Briten schwierige Jahre erlebe. Die EU solle deswegen aber nicht schlecht geredet werden, sondern dies „als Ansporn nehmen, um etwas zu verändern“.Der scheidende EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) hält viele der jüngsten Aussagen des designierten US-Präsidenten Donald Trump für nicht realisierbar. Sie seien „in sich nicht schlüssig, widersprechen den Aussagen aus seinem Team, und sie werden sich so auch nicht umsetzen lassen“, sagte Schulz den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Deshalb sollten wir zunächst gelassen bleiben.“Schulz räumte ein, er könne verstehen, dass Trump viele Irritationen hervorrufe, weil das Interview in Form, Wortwahl und Inhalt stellenweise befremdlich wirke.„Jetzt müssen wir daran arbeiten, eine konstruktive Kooperation mit der neuen US-Regierung hinzubekommen, die im Interesse der Menschen ist. Europa und die USA haben Verantwortung für Frieden, Stabilität und globale Gerechtigkeit“, fügte Schulz hinzu.Kurz begrüßte Trumps Ankündigungen, eine Normalisierung des Verhältnisses mit Russlands anzustreben. Eine Neupositionierung Washingtons für ein besseres Verhältnis mit Moskau und ein Ende der Rückkehr zum „Blockdenken“ solle „nicht mit Sorge“ gesehen werden, sagte der Österreicher. „Ganz im Gegenteil: Davon können wir in Europa und insbesondere wir in Österreich unmittelbar profitieren.“ Die EU wie die USA haben nach der Annexion der Halbinsel Krim und wegen der Unterstützung prorussischer Separatisten in der Ostukraine umfangreiche Sanktionen gegen Moskau verhängt. Die EU macht die Aufhebung der Sanktionen bisher von einer vollständigen Umsetzung des Minsker Friedensabkommens für einen Frieden in der Ukraine abhängig. Trump sagte laut „Times“ in dem Interview auf die Frage, ob er die europäischen Sanktionen unterstütze, diese träfen Russland sehr hart. „Lasst uns sehen, ob wir einige gute Deals mit Russland machen können“, sagte der künftige Präsident und brachte eine Vereinbarung zur Verringerung des Atomarsenals ins Gespräch. „Ich denke, es kann etwas passieren, von dem eine Menge Leute profitieren können.“