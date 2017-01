Athen Nach Putschversuch: Oberstes Gericht in Athen lehnt Auslieferung türkischer Soldaten ab

Die nach dem Putschversuch in der Türkei Mitte Juli nach Griechenland geflohenen Soldaten werden nicht an ihr Heimatland ausgeliefert.

Die nach dem Putschversuch in der Türkei Mitte Juli nach Griechenland geflohenen Soldaten werden nicht an ihr Heimatland ausgeliefert. Das entschied der Oberste Gerichtshof in Athen, wie am Donnerstag aus Justizkreisen verlautete. Die Richter folgten damit der Auffassung der Staatsanwaltschaft, wonach die acht Soldaten in der Türkei keinen fairen Prozess erwarten können.Die türkischen Soldaten waren einen Tag nach dem versuchten Militärputsch mit einem Hubschrauber in der nordgriechischen Stadt Alexandroupolis gelandet und hatten Asyl beantragt. Die Türkei beschuldigt die Soldaten, an dem Putschversuch beteiligt gewesen zu sein, was diese bestreiten. Sie geben stattdessen an, aus Furcht vor Repressalien gegen Militärangehörige geflohen zu sein.Die Staatsanwaltschaft hatte sich gegen eine Auslieferung der acht Soldaten ausgesprochen. Sie begründete dies damit, dass die Türkei ihnen keinen fairen Prozess garantiere und ihre Sicherheit bedroht sei. In erster Instanz hatte ein Athener Gericht die Auslieferung von fünf Soldaten abgelehnt, der Auslieferung der drei anderen aber zugestimmt. Ihre Asylanträge waren im vergangenen September abgelehnt worden. Das Verfahren dauert jedoch an, weil sie in Berufung gingen.Der Fall ist brisant für Athen, dessen Verhältnis zum Nato-Partner Türkei historisch schwierig ist. Griechenland ist in der Flüchtlingsfrage auf die Zusammenarbeit mit dem Nachbarland angewiesen. Athen ist zugleich besorgt über den harten Kurs der türkischen Regierung, die tausende Menschen wegen ihrer angeblichen Beteiligung an dem gescheiterten Putschversuch inhaftieren ließ.