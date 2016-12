20.12.2016 18:56 Susanne Güsten Exklusiv Politik Nach Mord an Botschafter: Russlands Einfluss auf die Türkei wächst

Nach dem Attentat auf den russischen Botschafter in Ankara wächst in der Türkei die Sorge, dass der Syrien-Konflikt immer mehr Terrorakte auslöst. Beobachter sind sich einig in der Erwartung, dass Russland den Druck auf die Türkei erhöhen wird. Eine Analyse von enserer Korrespondentin Susanne Güsten.