Washington Nach Kritik an Ausstieg aus Klimaschutzabkommen: Weißes Haus reagiert mit Gegenvorwürfen

Mit Gegenvorwürfen hat das Weiße Haus auf die heftige Kritik am US-Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen reagiert.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsidentensprecher Sean Spicer sprach der Chef der US-Umweltbehörde (EPA), Scott Pruitt, am Freitag von einer "mutigen" Entscheidung. "Wir haben keinen Grund uns zu entschuldigen", fuhr er fort und warf insbesondere den Europäern vor, den USA mit dem Abkommen schaden zu wollen.

"Warum wollen Europas Spitzenpolitiker, dass wir drin bleiben? Sie wissen, dass es unsere Wirtschaft weiterhin fesseln wird", sagte Pruitt, der ein entschiedener Befürworter des Austritts ist. In seinem früheren Amt als Generalstaatsanwalt des westlichen Bundesstaates Oklahoma setzte er sich vehement für die Interessen der Öl- und Gaskonzerne ein, indem er gegen von der EPA verhängte Auflagen für die Branche focht.

US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag verkündet, er werde ab sofort die "schlechte" Klimaschutzvereinbarung von 195 Staaten nicht mehr umsetzen. Das Pariser Abkommen gehe einseitig zu Lasten seines Landes und koste dort Jobs. In den USA wuchs indes die Zahl der Kritiker. Dutzende US-Bundesstaaten wie Kalifornien und New York versprachen, die Richtlinien des Pariser Abkommens trotz Trumps Entscheidung zu respektieren. Rund 150 US-Bürgermeister, die insgesamt 47 Millionen US-Bürger vertreten, sprachen sich ebenso wie Unternehmer für das Pariser Abkommen aus.

Mindestens zwei Gouverneure der Republikaner, Charlie Baker aus Massachusetts und Phil Scott aus Vermont, kündigten einen Schulterschluss mit von Demokraten geführten Bundesstaaten zur Erreichung der Klimaziele an. Die demokratisch geführten Staaten Kalifornien, New York und Washington erklärten, eine eigene United States Climate Alliance zu bilden. Sie riefen dazu auf, ihrer Allianz beizutreten. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sagte dem Rundfunksender WNYC, er wolle die Verpflichtungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen sogar "übertreffen".

Pruitt warf den Klimawandel-Mahnern vor, zu übertreiben. Auf die Frage, ob Trump den Klimawandel inzwischen als "real" ansehe, wollte der EPA-Chef auch nach mehrfachem Nachhaken nicht antworten. Auch Trumps Sprecher Spicer wollte sich zur Haltung des Präsidenten zur Erderwärmung nicht äußern. Er habe nicht "die Gelegenheit" gehabt, mit ihm darüber zu sprechen, sagte Spicer vor den sichtlich erstaunten Journalisten.

Trump selbst überging die Frage einfach, als er bei einem Termin darauf angesprochen wurde. Er witzelte lediglich, seine Entscheidung habe für "Kontroversen" gesorgt. Während des Präsidentschaftswahlkampfs hatte er gesagt, dass er nicht an den Klimawandel glaube. Davor hatte er ihn auch schon einmal als Erfindung der Chinesen bezeichnet, mit dem Ziel, den USA zu schaden. Nach der Entscheidung für den Ausstieg stehen die USA international klimapolitisch weitgehend isoliert da, Staats- und Regierungschef in aller Welt bekannten sich am Freitag leidenschaftlich zum Klimaschutz. Die EU und China verständigten sich bei ihrem gemeinsamen Gipfel nach Angaben von EU-Ratspräsident Donald Tusk grundsätzlich auf einen verstärkten Kampf gegen die Erderwärmung. Eine entsprechende Erklärung scheiterte nach EU-Angaben ausschließlich an Handelsstreitigkeiten.

Bei der UN-Klimakonferenz in Paris war Ende 2015 ein globales Klimaschutzabkommen beschlossen worden, das knapp ein Jahr später in Kraft trat. Es sieht vor, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad, mindestens aber auf weniger als zwei Grad zu begrenzen.