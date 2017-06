vor 1 Stunde AFP Brüssel Nach Hafensperre-Drohung: EU-Kommission ruft Italien zu Dialog über Flüchtlingspolitik auf

Nach der Drohung Italiens, ausländischen Schiffen mit Flüchtlingen die Einfahrt in seine Häfen zu verbieten, hat die EU-Kommission die Regierung in Rom zum Dialog aufgerufen.